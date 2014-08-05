طفل يصيب طفلة بعيار ناري.. والشرطة ترفض اتهامه

كشفت الشرطة الأميركية إصابة طفلة في الثالثة من عمرها بعيار ناري من مسدس أطلقه طفل في الخامسة من عمره.

بدأت الحكاية بحسب ما روتها وكالة "رويترز"، أن طفلاً في التاسعة من عمره كان يعبث بمسدس في الفناء الخلفي لمنزل صباح أمس الاثنين، وأنه سلم السلاح إلى طفل آخر في الخامسة، وهو الذي صوب المسدس نحو الطفلة وأطلق عليها النار فأصابها على الفور.

ونقلت الوكالة تصريحاً من الشرطة الأميركية، أوضحت فيه أن الرصاصة دخلت وخرجت من جسم الطفلة من دون أن تكسر أي عظام، وأنها نقلت جوا إلى مستشفى كولورادو سبرينجز، حيث أجريت لها جراحة، وهي الآن في حالة مستقرة.

وأضافت الشرطة "حين سئل طفل التاسعة كيف تعلم استخدام المسدس قال إنه تعلم ذلك من ألعاب الفيديو مثل بلاك أوبس". ولن "توجه أي تهم للطفلين اللذين استخدما المسدس لصغر سنهما لكن الشرطة ستحقق في كيفية وصول المسدس إلى يدي الطفل الأكبر".

وقالت الشرطة إن أم الطفلة كانت متواجدة في المنزل وقت وقوع الحادث وأيضا صديقها الذي فرّ لكنه اعتقل بعد خمس ساعات. وأوضحت تهمة انتهاك حقوق الطفل ستوجه إلى صديق الأم لتركه السلاح من دون مراقبة.