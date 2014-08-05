مزاد خيري على 600 قطعة من ملابس فيكتوريا بيكهام

قامت مصممة الأزياء البريطانية ومغنية البوب السابقة فيكتوريا بيكهام زوجة لاعب كرة القدم الإنجليزي الشهير ديفيد بيكهام بالتبرع بما يصل إلى600 قطعة من ملابسها، من بينها ملابس سهرة لجمع أموال لصالح أمهات إفريقيات مصابات بفيروس (إتش.آي.في) المسبب للإيدز، ولفت الانتباه لقضيتهن.

ومن بين القطع المعروضة في المزاد، ثوب من تصميم دولسي وجابانا ارتدته بيكهام عام 2003 في حفل توزيع جوائز إم.تي.في فيديو الموسيقية لصالح جمعية (ماذرز 2 ماذرز) الخيرية التي تعمل على منع انتشار الفيروس من الأمهات المصابات به إلى أطفالهن في 9 دول جنوبي الصحراء الإفريقية، منها جنوب إفريقيا وسيراليون وكينيا.

ومن بين القطع الأخرى المعروضة في المزاد أشياء تعود إلى أيام بيكهام حين كانت في فريق سبايس جيرلز لموسيقى البوب وعروض الأزياء والحفلات وظهورها على البساط الأحمر مع زوجها بيكهام كابتن المنتخب الإنجليزي لكرة القدم سابقا.

وستحول الأموال التي تجمع من المزاد على ملابس السهرة لبيكهام وقبعاتها وأحذيتها وحقائبها ومجوهراتها وملابس أخرى إلى الجمعية التي تدرب وتشغل الأمهات المصابات بفيروس إتش.آي.في.