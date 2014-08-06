وزيرة مصرية تطالب بترحيل الراقصة صافيناز

طالبت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة المصرية الجهات الأمنية بترحيل الراقصة الأرمينية صوفيناز جورجي ريان، وشهرتها "صافيناز"، من مصر لعملها من دون الحصول على ترخيص، فضلاً عن ارتدائها بدلة رقص على هيئة علم مصر، ما يعد إهانة للعلم المصري وجريمة يعاقب عليها القانون.

وقالت الوزيرة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي في إطار تنفيذ قانون العمل ولائحته التنفيذية في مجال العمالة الأجنبية، حفاظاً على أمن الوطن في ظل الظروف الأمنية الحرجة التي تمر بها البلاد.

وكانت "صافيناز" قد أشعلت نيران الغضب لدى المصريين بسبب إحيائها حفلة في عيد الفطر بأحد المنتجعات السياحية على ساحل البحر الأحمر مرتدية بدلة رقص على شكل علم مصر.

وأطلق ناشطون سياسيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بطرد الراقصة، بسبب ما اعتبروه جريمة وإهانة لرمز وطني.