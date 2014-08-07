أميركية تملك أوسع خزانة في العالم

تقول عن خزانتها إنها المكان الذي ترتدي فيه ملابسها وتخلد فيه للراحة وتستقبل فيه الصديقات. هي الأميركية تيريزا رومر، التي تملك أكبر خزانة في العالم تمتد على 3 طوابق.

صممت تيريزا خزانتها بطريقة عملية تؤمن لها الراحة عند تحضير نفسها للخروج من المنزل، ففي الطابق الثالث تحتفظ بالفرو والقبعات، وفي الطابق الثاني بالأحذية والأزياء ومستحضرات التجميل.

ويتضمن هذا الطابق أيضاً ركناً لتصفيف الشعر ووضع الماكياج، إضافة إلى صالون تستقبل فيه الصديقات عندما تقيم حفلة صغيرة لجمع التبرعات للأعمال الإنسانية.

أما في الطابق الأول، فتحتفظ بحقائبها ومجوهراتها، لأنها القطع الأخيرة التي تختارها لاستكمال إطلالتها.

عند سؤالها عن القطع المفضلة في خزانتها، تقول تيريزا إنها حقائب "بيركين" من هيرميس، حيث تمتلك 60 حقيبة مختلفة منها، كما تهوى حقائب شانيل وفندي وديور.

أما بالنسبة للأحذية، فمصممها المفضل هو كريستيان لوبوتان الذي لا تمل من أحذيته، فيما تفضل تصاميم دونا كارن وتوم فورد عندما يتعلق الأمر بالأزياء.

وهي تقول إن أسعد إطراء تسمعه فيما يتعلق بخزانتها عندما تقول لها ابنتها إنها ليست بحاجة إلى الذهاب للتسوق، لأنها تجد في خزانة والدتها كل ما تحتاجه.