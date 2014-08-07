اللون الفضي عنوان أناقتك في هذا الموسم

الفضي من الألوان التي برزت بقوة في عروض الخياطة الراقية التي جرت مؤخراً في باريس، وقد اعتمده المصممون بكافة تدرجاته من الفاتحة إلى الداكنة، ومن اللماعة إلى الكامدة، جاعلين منه لون المناسبات بامتياز.

لاحظنا بروز الفضي بمختلف تدرجاته بكثافة في عرض شانيل وقد اختلط مع الأبيض في توازن راق، أما في عرض ديور فقد اكتسب لوناً فاتحاً جداً هو أقرب إلى الأبيض، كما اعتمده جان بول غوتييه بصيغته اللماعة في بعض تصاميمه للموسم القادم.

وزينت دار رالف اند روسو مجموعة من أثوابها الطويلة بالتطريز الفضي لإطلالة غنية وراقية.

وقد برز اللون الفضي بكثافة أيضاً في عرض إيلي صعب الذي قدمه بلمسته المميزة، فيما قام زهير مراد بالتركيز على بريق هذا اللون في تصاميمه.

عند اختيار اللون الفضي لإطلالتك، احرصي على أن تكون إكسسواراتك ناعمة للحفاظ على أناقة إطلالتك، اختاري حقيبة صغيرة وحذاء باللون نفسه، وابتعدي عن أي لمسات فضية في ماكياجك، بل اعتمديه بألوان محايدة تبرز جمال إطلالتك دون تكلف.