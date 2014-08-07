جورج كلوني وخطيبته اللبنانية يقدمان طلب زواج رسمي

قال متحدث باسم الإدارة المحلية لمنطقة كنسينجتون وتشيلسي اليوم الخميس، إن نجم السينما الأميركية جورج كلوني وخطيبته المحامية أمل علم الدين قدما إخطارا قانونيا في لندن باعتزامهما الزواج في إيطاليا.

وتأكدت أنباء خطبة الاثنين في أبريل/ نيسان عندما أصدرت المجموعة القانونية التي تعمل لها أمل بيانا تهنئهما فيه.

وقال المتحدث إن طلب الزواج - أو الإخطار الرسمي بالزواج - أرسل إلى مكتب سجلات كنسنجيتون وتشيلسي في جنوب غرب لندن.

وتعين على كلوني وأمل زيارة المكتب وأن يدفع كل منهما 35 جنيها إسترلينيا (59 دولارا) قبل توقيع الإخطار.

وجاء في الوثيقة أن الزفاف سيقام في إيطاليا دون ذكر موعد محدد، وذكرت تقارير في وسائل إعلام أن الحفل سيقام في سبتمبر/أيلول في فيلا كلوني المطلة على بحيرة كومو.



