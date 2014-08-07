3 إطلالات من جيسيكا ألبا لأناقتك اليومية

المعروف عن النجمة السينمائية جيسيكا ألبا أنها تتمتع بأناقة مميزة ليس فقط على السجادة الحمراء وإنما أيضاً في حياتها اليومية، حيث تحرص على أن تكون إطلالتها مريحة دون أن تفقد شيئاً من أناقتها. وقد رصدناها هذا الأسبوع في 3 إطلالات "كاجوال"، نقترح عليك أن تستوحي منها للحفاظ على أناقة متجددة وبعيدة عن التكلف.

ويبدو أن جيسيكا من هواة تنسيق اللونين الأزرق والأبيض مع بعضهما بعضا، إذ اعتمدتهما في إطلالتين:

في الأولى اختارت بنطلونا أبيض ذا قصة واسعة من Max Mara نسّقته مع قميص أزرق منAlice+Olivia واستكملت إطلالتها بحذاء باللون البيج وحقيبة مطبعة.

أما في الثانية فقد اختارت تنورة من الجينز الأزرق متوسطة الطول نسقتها مع "توب" بدون أكمام باللون الأبيض، واستكملت إطلالتها بحذاء باللون الرمادي وحقيبة من Chloe باللونين البيج والرمادي. أما في إطلالتها الثالثة، فقد اختارت جيسيكا بنطلونا مخططا نسقته مع "تي شيرت" باللون الأبيض وجاكيت أسود. والملاحظ أن ما يجمع بين هذه الإطلالات الثلاثة هو سهولة الحركة والراحة التي تؤمنها، إضافة إلى الأناقة، فهل ستستوحين منها لأناقتك اليومية؟