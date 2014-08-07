9 عطور لمناسبات هذا الصيف

تشكل المناسبات التي تكثر في فصل الصيف، فرصة للظهور بحلة مميزة واعتماد عطر جديد، ولذلك تحرص دور العطور العالمية على تقديم إصدارات جديدة في هذا المجال ننصحك باختيار ما يناسبك منها للمسة من التجدد ترافقك على الدوام:

- عطرDior Addict Eau De Toilette: بإصدار متجدد يليق بالمناسبات النهارية والمسائية على السواء، ويتميز بغناه بنفحات خشب الصندل الفاخرة.

- عطر Roberto Cavalli Exotica: تفوح منه رائحة الفاكهة الاستوائية، وتختلط فيه نفحات خلاصة المانغو وزهرة الفراجيباني وخشب الصندل لرائحة صيفية بامتياز.

- عطرJo Malone Tuberose Angelica Cologne Intense بإصدار محدود. تختلط فيه نفحات الأزهار مع رائحة العنبر، مما يجعل منه عطراً أنثوياً دافئاً بامتياز.

- عطرThierry Mugler Alien Eau Extraordinaire: تلتقي فيه زهرة النيرولي التونسية مع زهرة التياري الاستوائية في خلطة رائعة يضفي عليها العنبر الأبيض لمسة غنية فاخرة.

- عطرLancome La Vie Est Belle: تجتمع في قلبه باقة من نفحات خلاصة الياسمين وزهر الليمون وزهرة الإيريس، مما يجعل منه عطراً أنيقاً بكل بساطة، كما تدخل عليه نفحات خلاصة الإجاص وفول التونكا والبرالين والفانيللا، لتضفي عليه لمسة من التميز.

- عطر Tom Ford Velvet Orchid: لمحبات العطور التي تتمتع بشخصية قوية، ننصح بتجربة هذه الخلطة العطرية المؤلفة من زيت الورد التركي وزهرة الأوركايد البنفسجية، والتي تدخل عليها لمسات الحمضيات المنعشة، إضافة إلى العسل والفانيلا الدافئة.

- عطرGucci Oud: يتوجه للنساء والرجال على حد سواء، مكوّنه الأساسي هو العود الذي تدخل عليه لمسة من الانتعاش مع نفحات من خلاصة الإجاص والتوت وزهر الليمون.

- عطر Mademoiselle Guerlain: منعش وأنيق، تفتتحه نفحات البرغموت والليمون لتكشف عن قلبه الذي يختلط فيه أريج الفانيلا وزهر الليمون مع زهرة الإيريس الأنيقة.

- عطر Jour d’Hermes: نفحاته الزهرية المشرقة التي تدوم طويلاً تؤهله لأن يتحول إلى عطرك المفضل بكل سهولة.