عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

9 عطور لمناسبات هذا الصيف

المصدر: بيروت - رانيا لوقا
رابط مختصر

تشكل المناسبات التي تكثر في فصل الصيف، فرصة للظهور بحلة مميزة واعتماد عطر جديد، ولذلك تحرص دور العطور العالمية على تقديم إصدارات جديدة في هذا المجال ننصحك باختيار ما يناسبك منها للمسة من التجدد ترافقك على الدوام:

- عطرDior Addict Eau De Toilette: بإصدار متجدد يليق بالمناسبات النهارية والمسائية على السواء، ويتميز بغناه بنفحات خشب الصندل الفاخرة.

عطرDior Addict Eau De Toilette عطرDior Addict Eau De Toilette

- عطر Roberto Cavalli Exotica: تفوح منه رائحة الفاكهة الاستوائية، وتختلط فيه نفحات خلاصة المانغو وزهرة الفراجيباني وخشب الصندل لرائحة صيفية بامتياز.

عطر Roberto Cavalli Exotica عطر Roberto Cavalli Exotica

- عطرJo Malone Tuberose Angelica Cologne Intense بإصدار محدود. تختلط فيه نفحات الأزهار مع رائحة العنبر، مما يجعل منه عطراً أنثوياً دافئاً بامتياز.

عطرJo Malone Tuberose Angelica Cologne Intense عطرJo Malone Tuberose Angelica Cologne Intense

- عطرThierry Mugler Alien Eau Extraordinaire: تلتقي فيه زهرة النيرولي التونسية مع زهرة التياري الاستوائية في خلطة رائعة يضفي عليها العنبر الأبيض لمسة غنية فاخرة.

عطرJo Malone Tuberose Angelica Cologne Intense عطرJo Malone Tuberose Angelica Cologne Intense

- عطرLancome La Vie Est Belle: تجتمع في قلبه باقة من نفحات خلاصة الياسمين وزهر الليمون وزهرة الإيريس، مما يجعل منه عطراً أنيقاً بكل بساطة، كما تدخل عليه نفحات خلاصة الإجاص وفول التونكا والبرالين والفانيللا، لتضفي عليه لمسة من التميز.

عطرJo Malone Tuberose Angelica Cologne Intense عطرJo Malone Tuberose Angelica Cologne Intense

- عطر Tom Ford Velvet Orchid: لمحبات العطور التي تتمتع بشخصية قوية، ننصح بتجربة هذه الخلطة العطرية المؤلفة من زيت الورد التركي وزهرة الأوركايد البنفسجية، والتي تدخل عليها لمسات الحمضيات المنعشة، إضافة إلى العسل والفانيلا الدافئة.

عطر Tom Ford Velvet Orchid عطر Tom Ford Velvet Orchid

- عطرGucci Oud: يتوجه للنساء والرجال على حد سواء، مكوّنه الأساسي هو العود الذي تدخل عليه لمسة من الانتعاش مع نفحات من خلاصة الإجاص والتوت وزهر الليمون.

Gucci Oud Gucci Oud

- عطر Mademoiselle Guerlain: منعش وأنيق، تفتتحه نفحات البرغموت والليمون لتكشف عن قلبه الذي يختلط فيه أريج الفانيلا وزهر الليمون مع زهرة الإيريس الأنيقة.

عطر Mademoiselle Guerlain عطر Mademoiselle Guerlain

- عطر Jour d’Hermes: نفحاته الزهرية المشرقة التي تدوم طويلاً تؤهله لأن يتحول إلى عطرك المفضل بكل سهولة.

عطر Jour d’Hermes: عطر Jour d’Hermes:

كلمات دالّة

#عطورات, #مناسبة, #الصيف, #رائحة, #الفاكهة, #العالمي, #فرنسية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر