أميرة موناكو أم دوقة كامبريدج.. من الأكثر أناقة؟

رصدنا هذا الأسبوع إطلالتين أميريّتين لفتتانا بأناقتهما، فقد رافقت شارلين أميرة موناكو زوجها الأمير ألبير إلى حفل الصليب الأحمر السنوي في إمارة موناكو، وشكلت هذه المناسبة أول ظهور لها بعد إعلان حملها رسمياً في شهر مايو الماضي.

ظهرت شارلين بكامل أناقتها في ثوب طويل باللون الكحلي من Dior نسقته مع مجوهرات ماسية هي عبارة عن قوس للرأس وأقراط للأذنين وسوار.

أما كايت دوقة كامبريدج، فقد رافقت زوجها الأمير ويليام في زيارة رسمية إلى بلجيكا، وقد بدت بكامل أناقتها في معطف يحمل توقيع دار Alexander McQueen وقبعة من تصميم Jane Taylor، واستكملت إطلالتها بحذاء باللون البيج اللماع وأقراط للأذنين من اللؤلؤ.

لفتنا ما تميزت به هاتان الإطلالتان من بساطة ورقي، إضافة إلى ما رافقهما من تسريحتين أنيقتين وماكياج حياديّ أضفى عليهما لمسة من الإشراق بعيداً عن التكلف. فمن كانت الأكثر أناقة هذا الأسبوع: أميرة موناكو أم دوقة كامبريدج؟