بدلات للجريئين فقط

تشكل البدلة الرجالية زياً كلاسيكياً بامتياز، إذ تحافظ عادة على الرصانة في اللون والخامة والقصة، بحكم اعتمادها في أوقات العمل والمناسبات الرسمية.

ولكن يبدو أن المصممين ملّوا، في عروض أزياء الرجال للربيع المقبل، من هذه الكلاسيكية المفرطة، وقرروا أن تتضمن مجموعاتهم الجديدة تصاميم لبدلات مبتكرة، سواء من حيث الألوان أو النقشات أو القصات، وتركوا المجال لحسّ الابتكار الذين يتمتعون به، فقدموا بدلات مبتكرة تصلح لمن يتمتع بالجرأة الكافية لاعتماد أزياء مبتكرة وعلى الموضة.

- قدمت دارValentino بدلات مطبعة بالأزهار حيناً وبالرسوم حيناً آخر، ولكنها حافظت على كلاسيكية ألوانها التي تراوحت بين البيج والأزرق.

- حافظت دار Dior على الكلاسيكية في قصات وألوان البدلات التي قدمتها، ولكنها أضافت لمسة من الابتكار في اعتماد القماش المطبع والمخطط بالعرض.

- اختارت دار Givenchy تصميم بدلات كلاسيكية باللون الأسود ترافقت مع بنطلون قصير وأحذية رياضية.

- اعتمدت دار Lanvin على الجاكيت غير المبطنة والبنطلون الطويل الواسع في بدلاتها، إضافة إلى الأحزمة المبتكرة وربطات العنق الرفيعة جداً.

- الأقمشة اللماعة والبنطلونات الواسعة كانت حاضرة في تصاميم Paul Smith التي دخل عليها قماش الساتان ورافقتها أحذية صيفية وشالات ملونة.

- دار Kenzo كانت الأكثر ابتكاراً هذا الموسم باعتماد الأقمشة المنقطة وألوان الباستيل لبدلاتها.

- صممت دار Comme Des Garcons بدلة باللون الوردي، وأخرى باللون الأبيض، وتتضمن تنورة فوق بنطلونها، وقد رافقتها أحذية بأشكال غريبة جداً.