مصممو الأزياء العالميون يستعدون لـ"آيفون" الجديد

يترقب العالم إطلاق شركة "آبل" الأميركية النسخة الجديدة من هواتفها الذكية "آيفون 6" فيما يبدو أن كبار مصممي الأزياء والشركات العالمية أخذوا في اعتبارهم الشكل والحجم الجديد المتوقع للهاتف المرتقب، حيث يرصد بعض المختصين تغيراً ملموساً في شكل الملابس التي تم طرحها لموسم الشتاء من العام الحالي.

ومن المفترض أن يرى هاتف "آيفون 6" النور في حدث خاص ستقيمه شركة "آبل" الأميركية يوم التاسع من سبتمبر المقبل، على أنه أصبح في حكم المؤكد أن الهاتف الجديد سيتم طرحه في نسختين، واحدة ذات شاشة عادية بقياس 4.7 إنش، أما النسخة الثانية فستكون ذات شاشة كبيرة بقياس 5.5 إنش.

ويمثل الهاتف الجديد المرتقب تطوراً جذرياً على هواتف "آيفون"، حيث إن الشركة ستغير من حجم هاتفها لأول مرة منذ أن رأى النور، حيث كانت الاختلافات السابقة في الحجم محدودة ولا تكاد تذكر، وهو الأمر الذي قد يؤثر على طريقة حمل الهاتف والتنقل به من قبل المولعين بهواتف "آيفون".

ورصد تقرير لجريدة "ديلي ميل" البريطانية استجابة واضحة وملموسة من مصممي الأزياء العالميين، وشركة الملابس الكبرى في العالم، للحجم الجديد لهواتف "آيفون"، حيث ظهرت أحدث صيحات الأزياء للموسم الحالي بجيوب كبيرة وبارزة، وهو الأمر الذي ربما لم يكن من قبيل المصادفة، خاصة أن زبائن هذه الأزياء الراقية هم أنفسهم المولعون بهواتف "آيفون" والصرعات التكنولوجية التي تطرحها شركة "آبل" بين الحين والآخر.

وطرحت شركة "لويس فوتون"، وهي أشهر دار أزياء فرنسية، أحدث صيحات الموضة للموسم الحالي، حيث كان اللافت في التنانير النسائية الجديدة أنها جميعاً تتضمن "جيوباً كبيرة"، وهو ما يتيح للنساء المرتديات لها حمل هواتف "آيفون 6"، سواء كانت بحجمها الطبيعي 4.7 إنش، أو ذات الحجم الكبير بواقع 5.5 إنش.

أما دار الأزياء الفرنسية "إيزابيل مارانت" فطرحت أحدث صيحاتها من البنطلونات النسائية الشتوية والتي بدا فيها بشكل واضح أنها ذات "جيوب" كبيرة لتخدم النساء المولعات بهواتف "آيفون" وتمكنهن من حملها أينما ذهبن.

ولم تتوقف الجيوب الكبيرة المتناسبة مع هواتف "آيفون" على أحدث صيحات الموضة النسائية، وإنما امتدت أيضاً إلى الملابس الرجالية، بل حتى الملابس الضيقة أصبح المصممون يتعمدون توفير الجيوب الكبيرة لها ليتمكن مرتدوها من حمل هواتفهم النقالة الذكية.

وقالت الصحافية الأميركية المتخصصة بالأزياء، لورين شيرمان، إن شركات الأزياء التي تمكنت من طرح هذه الملابس خلال الموسم الحالي سوف تستفيد سريعاً من طرح هواتف "آيفون 6" من قبل شركة "آبل" الأميركية قريباً.

وأضافت شيرمان: "أنا أستطيع بكل تأكيد أن أرى الكثير من الماركات والعلامات التجارية الهامة تقوم بتبديل منتجاتها لتتناسب مع الحجم الجديد لهواتف آيفون"، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة يمكن رصدها بشكل أكثر وضوحاً في تصاميم حقائب اليد والجاكيتات، حيث تم توفير أماكن لحمل واستيعاب الهواتف بحجمها الجديد.

يشار إلى أن أعداداً متزايدة من الناس حول العالم يزداد ولعهم بهواتف "آيفون" التي تنتجها شركة "آبل"، حيث يترقب العالم هذه الهواتف طرازاً بعد آخر من أجل الوقوف على أحدث التطورات في عالم الهواتف الذكية.