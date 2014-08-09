أسرة تبلغ عن "متفجرات".. لتكتشف "مجوهرات"

وجد أصحاب منزل في إحدى بلدات منطقة أود في وسط فرنسا الجنوبي، بالصدفة علبتين، ظنوا أن فيهما قنابل، خصوصا أنه مكتوب عليهما "متفجرات"، لكن خبراء حضروا إلى المكان ليكتشفوا أن ما بداخل العلبتين مجوهرات وأحجارا كريمة.

وقالت الشرطة الفرنسية إن هؤلاء الأشخاص يمتلكون المنزل منذ ثماني سنوات في بلدة برام، وكانوا يقومون بعملية تنظيف في مبنى ملحق بالمنزل عندما عثروا على علبتين حديديتين كتب عليهما "متفجرات الرجاء عدم اللمس".

وحضر عناصر من الشرطة إلى المكان وضربوا طوقا أمنيا فيه. وأتى خبراء بالمتفجرات من مونبولييه للكشف عليهما، إلا أنهم لم يعثروا فيهما على أي مواد خطرة، بل على "مجوهرات وأحجار كريمة" .

ورفضت الشرطة الإدلاء بمزيد من التفاصيل كي لا تعرض أصحاب المنزل للسرقة. ولم تقدر بعد قيمة المجوهرات والأحجار الكريمة هذه.