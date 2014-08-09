عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

اختاري ألوان البحر والشمس لآخر أيام العطلة

المصدر: بيروت - رانيا لوقا
من مجموعة Naeem Khan
رابط مختصر

استفيدي من آخر أيام العطلة لتظهري بإطلالة أنيقة مشرقة تليق بالرحلات الصيفية. اختاري أزياءك بتدرجات ألوان الشمس والبحر، وتألقي بالأزرق البحري أو بالأصفر القوي.

في مجموعات أزياء الرحلات للصيف المقبل Resort Collections 2015، قدم المصممون أزياء أنيقة معتمدين بشكل كبير على هذين اللونين الصيفيين بامتياز لفتنا منها ما يلي:

- تصاميم Naeem Khan من الأثواب الطويلة باللونين الأصفر والأزرق التي حملت لمسات شرقية.

من مجموعة Naeem Khan من مجموعة Naeem Khan
من مجموعة Naeem Khan من مجموعة Naeem Khan

- مجموعة Giambattista Valliالتي تضمنت أثواباً بسيطة ومريحة من الدانتيل والغيبور.

من مجموعة Giambattista Valli من مجموعة Giambattista Valli
من مجموعة Giambattista Valli من مجموعة Giambattista Valli

- قدمت Jenny Packham ثوباً طويلاً باللون الأصفر مطرزاً عند الصدر وآخر باللون التركوازي مطرز بالكامل.

من مجموعة Jenny Packham من مجموعة Jenny Packham
من مجموعة Jenny Packham من مجموعة Jenny Packham

- أدرجت دار Moschino اللونين الأزرق والأصفر ضمن مجموعة أزيائها التي زينتها بالأزرار الكبيرة.

من مجموعة Moschino من مجموعة Moschino
من مجموعة Moschino من مجموعة Moschino

- في مجموعة Emanuel Ungaro لفتتنا أثواب أنيقة يختلط فيها اللون الأزرق الفاتح مع الأزرق التركوازي.

من مجموعة Emanuel Ungaro من مجموعة Emanuel Ungaro
من مجموعة Emanuel Ungaro من مجموعة Emanuel Ungaro

- في مجموعة Nina Ricci كان للأزرق بتدرجاته المختلفة حصة مميزة، فتلونت به الفساتين الصيفية الأنيقة.

من مجموعة Nina Ricci من مجموعة Nina Ricci
من مجموعة Nina Ricci من مجموعة Nina Ricci

- خلطت دار Roksanda Ilincic بين الأزرق والأصفر في مجموعة من الأزياء العملية بامتياز.

من مجموعة Roksanda Ilincic من مجموعة Roksanda Ilincic
من مجموعة Roksanda Ilincic من مجموعة Roksanda Ilincic

- تضمنت مجموعة Zac Zac Posen حضوراً لافتاً للون الأزرق بتدرجاته القوية.

من مجموعة Zac Zac Posen من مجموعة Zac Zac Posen
من مجموعة Zac Zac Posen من مجموعة Zac Zac Posen

وقد لفتتنا أيضاً تصاميم تتلون بالأزرق والأصفر في مجموعات Missoni وRochas وMarc by Marc Jacobs وChloe وBarbara Bui وAlexis Mabille، ننصحك باختيار ما يناسبك منها لتوّدعي العطلة الصيفية بإطلالات لافتة بإشراقها وأناقتها.

من مجموعة Za Alexis Mabille من مجموعة Za Alexis Mabille
من مجموعة Barbara Bui من مجموعة Barbara Bui
من مجموعة Chloe من مجموعة Chloe
من مجموعة Marc by Marc من مجموعة Marc by Marc
من مجموعة Missoni من مجموعة Missoni
من مجموعة Rochas من مجموعة Rochas

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر