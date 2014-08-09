اختاري ألوان البحر والشمس لآخر أيام العطلة

استفيدي من آخر أيام العطلة لتظهري بإطلالة أنيقة مشرقة تليق بالرحلات الصيفية. اختاري أزياءك بتدرجات ألوان الشمس والبحر، وتألقي بالأزرق البحري أو بالأصفر القوي.

في مجموعات أزياء الرحلات للصيف المقبل Resort Collections 2015، قدم المصممون أزياء أنيقة معتمدين بشكل كبير على هذين اللونين الصيفيين بامتياز لفتنا منها ما يلي:

- تصاميم Naeem Khan من الأثواب الطويلة باللونين الأصفر والأزرق التي حملت لمسات شرقية.

- مجموعة Giambattista Valliالتي تضمنت أثواباً بسيطة ومريحة من الدانتيل والغيبور.

- قدمت Jenny Packham ثوباً طويلاً باللون الأصفر مطرزاً عند الصدر وآخر باللون التركوازي مطرز بالكامل.

- أدرجت دار Moschino اللونين الأزرق والأصفر ضمن مجموعة أزيائها التي زينتها بالأزرار الكبيرة.

- في مجموعة Emanuel Ungaro لفتتنا أثواب أنيقة يختلط فيها اللون الأزرق الفاتح مع الأزرق التركوازي.

- في مجموعة Nina Ricci كان للأزرق بتدرجاته المختلفة حصة مميزة، فتلونت به الفساتين الصيفية الأنيقة.

- خلطت دار Roksanda Ilincic بين الأزرق والأصفر في مجموعة من الأزياء العملية بامتياز.

- تضمنت مجموعة Zac Zac Posen حضوراً لافتاً للون الأزرق بتدرجاته القوية.

وقد لفتتنا أيضاً تصاميم تتلون بالأزرق والأصفر في مجموعات Missoni وRochas وMarc by Marc Jacobs وChloe وBarbara Bui وAlexis Mabille، ننصحك باختيار ما يناسبك منها لتوّدعي العطلة الصيفية بإطلالات لافتة بإشراقها وأناقتها.