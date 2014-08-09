بعد 33 عاماً.. الناطق في عهد ريغان مات مقتولاً

قالت الشرطة في بيان إن الجروح التي أصيب بها جيمس برادي الناطق الأسبق باسم البيت الأبيض في الهجوم على الرئيس رونالد ريغان في 1981 اعتبرت سبب وفاته التي أعلنت هذا الأسبوع.

وقالت الشرطة إن "تشريحاً جرى وكشف أن سبب الوفاة هو جروح بالرصاص والنتيجة هي أن الوفاة نجمت عن قتل"، مؤكدة بذلك معلومات نشرتها صحيفة واشنطن بوست.

وتوفي جيمس برادي الاثنين عن 73 عاماً بعد أكثر من ثلاثين عاما على الاعتداء الذي سبب له جروحا في الرأس وتسبب بشلل جزئي له وبمشاكل في النطق. وأدى الهجوم إلى إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح بينهم الرئيس رونالد ريغان. وأوضح أقرباء برادي الاثنين أنه توفي "بعد سلسلة مشاكل مرتبطة بصحته".

واعتبر مطلق النار جون هينكلي (59 عاما) غير مذنب لأسباب تتعلق بوضعه العقلي، لكنه وضع في مركز للأمراض النفسية في واشنطن. وهو يتمتع اليوم بإمكانية الخروج بانتظام لزيارة والدته في فرجينيا.

وقالت واشنطن بوست إنه ليس من الواضح في المرحلة الحالية ما إذا كانت ستوجه إليه اتهامات جديدة، بعدما اعتبر الناطق الأسبق للبيت الأبيض ضحية عملية قتل وليس محاولة قتل.

واكتفى البيان بالتأكيد أن شرطة واشنطن ومكتب المدعي الفيدرالي ومكتب التحقيقات الفيدرالي "يدرسون القضية مجددا"، مما يمكن أن يؤدي إلى ملاحقات من هذا النوع.