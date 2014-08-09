سياسي سويدي يدّعي أنه ابن غير شرعي لرئيس فرنسي

فجأة خرج ابن للرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران، ولكن هذه المرة "ابن غير شرعي"، فقد كشف هرافن فورسني السياسي الشاب البالغ من العمر 25 عاما للمرة الأولى أنه الابن غير الشرعي لميتران من علاقة قديمة مع صحافية، وقال فورسني لصحيفة كونغسباكا بوستن المحلية "أريد أن ينظر إلي لما أكون شخصياً، وليس لمن هو والدي. لكن حسنا هذا هو الأمر، فرنسوا ميتران كان أبي".

وكشف السياسي الشاب هذه المعلومات قبل الانتخابات التشريعية والبلدية المرتقبة في 14 سبتمبر المقبل، والتي يترشح إليها عن حزب المعتدلين بزعامة رئيس الوزراء فريدريك راينفيلت.

وروت والدته كريستينا فورسني (66 عاما) سابقا عن علاقتها بالرئيس الاشتراكي في تلك الآونة بين 1980 و1995، عندما كانت مراسلة في باريس لصحيفة أفتونبلاديت والتلفزيون السويدي العام. لكنها رفضت دائما الإجابة عن أسئلة عن هوية والد ابنها المولود في نوفمبر 1988.

وقال هرافن فورسني المقيم في كولافيك بجنوب غرب السويد، إنه لا يسعى للشهرة في فرنسا. وقال "إنني سياسي سويدي والسياسة السويدية هي كل ما يهمني". وكان لأول رئيس اشتراكي للجمهورية الفرنسية الخامسة ثلاثة أبناء من زوجته دانيال، ثم أنجب ابنة تدعى مازارين بينجو مولودة في 1974 من علاقة خارج الزواج.

وكشفت كريستينا فورسني في 2012 لافتونبلاديت أنها عاشت قصة حب كبيرة مع ميتران الذي التقته في 1979 بمناسبة انعقاد مؤتمر للدولية الاشتراكية في برومرسفيك قرب استوكهولم. وروت أنها عندما كانت تطرح عليه أسئلة في لقاء انفرادي يقاطعها بقوله "ألا تتحدثين سوى عن السياسة آنسة؟ ألا تحبين الحياة؟"، وكان عمره آنذاك 62 عاماً وهي في الحادية والثلاثين.

وبدأت علاقتهما عندما وصلت إلى باريس فيما لم يكن ميتران بعد رئيساً. وفي صباح اليوم الذي انتخب فيه في العاشر من مايو 1981 اتصل بها هاتفياً. وروت "كان في سريره وأنا في سريري في مكانين مختلفين. تحدثنا حوالي عشرين دقيقة ومازحني قائلا (هذا المساء أتقاعد)".

وأضافت كريستينا فورسني "كنا ننسل إلى الخارج عندما يكون الحرس غير منتبهين، ونهرب إلى المدينة. كنا نحلم أن نتمكن من العيش كسائر الناس". وعلى حد قولها، كانت دانيال ميتران على علم بالعلاقة. وكريستينا فورسني كتبت سيرة عن فرنسوا ميتران بعنوان "ألا تحبين الحياة؟" (1997) تقول فيه إنها كانت صديقة مقربة جدا منه. كما ألفت رواية بعنوان "رجلنا في العالم" (2012) تروي قصة علاقة بين رئيس فرنسي يدعى "ليو" مع صحافية سويدية.