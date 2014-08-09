مسنة أميركية تهرب 40 ألف دولار في حمالة الصدر

وجدت مسافرة أميركية مسنة نفسها غير مرحب بها في مطار ديترويت بولاية ميتشيغن قبل سفرها إلى الفلبين، بسبب آلاف الدولارات كانت تخفيها في ملابسها ومنها حمالة صدرها. وضبطت سلطات المطار حوالي 40 ألف دولار مع فيكتوريا فارين (78 عاما) كانت تخفيها في ملابسها وحقيبة يد قبل سفرها.

وقالت وثائق قدمت إلى المحكمة الاتحادية في ميشيغان إن ضباط الجمارك شكوا في سلوك فارين بعدما قالت في بادئ الأمر إن معها 200 دولار ثم قالت لاحقاً إن المبلغ 1200 دولار.

وقال ممثلون للادعاء إن الضباط عثروا على ثمانية آلاف دولار في حقيبة المرأة وعلى 4977 دولارا محشوة داخل كيس من القماش ومظروفات مغلقة في الحقيبة بما يتجاوز المبلغ المصرح بحمله للمسافرين هو عشرة آلاف دولار.

ولم يكن هذا كل ما أخفته فارين، فقد عثر على ثلاثة آلاف دولار في بلوزتها وألفي دولار أخرى محشوة داخل حمالة الصدر، إضافة إلى 21 ألف دولار كانت مخفية في حزام ترتديه.

وبحسب دعوى اتحادية، فقد باعت المرأة منزلا لها مقابل 120 ألف دولار، وكانت تحاول نقل بعض الأموال إلى الفلبين، لاعتقادها أنها مكان أكثر أمنا. وأبلغت السلطات أنها أخفت الأموال خوفاً من عدم قانونية السفر بمبلغ مالي كبير إلى الخارج. ولم توجه تهم جنائية إلى المرأة، لكنها ستمثل أمام المحكمة لإقناع القاضي بعدم مصادرة الأموال.