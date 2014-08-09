مليونير برازيلي يبيع لامبورغيني كانت زينة داخل منزله

باع المليونير البرازيلي آيك باتيستا الذي تراجعت ثروته كثيراً العام2013 سيارة لامبورغيني افينتادور تزيد قيمتها عن مليون دولار، والتي كانت تزين قاعة الجلوس في منزله الكبير في ريو دي جانيرو.

وذكر موقع "ج1" أن السيارة الرياضية البيضاء اشترتها شركة لبيع السيارات في غويانيا على بعد 120 كيلومتراً من برازيليا في وسط البرازيل الغربي. والسيارة عائدة للعام 2012 إلا أنها لم تقطع إلا مسافة ألفي كيلومتر فقط. ويبلغ سعر سيارة جديدة من هذا النوع أكثر من ثلاثة ملايين ريال (1,3 مليون دولار).

وردا على أسئلة وكالة فرانس برس لم يؤكد الجهاز الإعلامي لمجموعة "أي بي أكس "التي يملكها باتيستا، هذا النبأ.

وبدأ باتيستا البالغ 57 عاماً العام الماضي بيع أصوله من أجل إنقاذ شركته، فضلا عن الكثير من ممتلكاته المفضلة مثل مروحية وثلاث طائرات خاصة ويخته الضخم "بينك فليت" الذي لم يجد من يشتريه بسعر 19 مليون دولار. وعرض للبيع أيضا الفندق التقليدي "غلوريا" في ريو دي جانيرو الذي كان تعهد بتحديثه استعدادا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو العام 2016.

وكان باتيستا الذي يعشق السرعة، حتى العام 2012 أغنى أغنياء البرازيل مع ثروة تقدر بثلاثين مليار دولار. إلا أن ثروته تراجعت إلى أقل من مليار دولار عندما أقرت شركته النفطية "أو جي إكس" أنها لن تحقق أهدافها الإنتاجية وطلبت حماية القضاء في العام 2013 لتجنب الإفلاس. وطالت الأزمة شركاته الأخرى وكانت ثروته تقدر بأقل من مئة مليون دولار نهاية العام 2013.