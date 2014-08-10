العثور على سجلات تكشف أصول والدي البابا فرنسيس

ظل إلى وقت طويل، يعتقد الجميع أن أصول البابا فرنسيس الإيطالية تقتصر على جهة والده، لكن موظفة بلدية اكتشفت مؤخراً أن والدة أمه ولدت أيضاً في هذه المنطقة الإيطالية.

ووفقاً لصحيفة "سيكولو 19"، بفضل ماريانغيلا الموظفة في سجلات القيد منذ 34 عاماً، تم التحقق من أن ماريا غونيا جدة خورخي بيرغوليو من جانب والدته، ولدت في كابيلا ليغوري وهي بلدة صغيرة تسكنها بالكاد 500 نسمة وقريبة من ألكسندريا. وقد ولدت جدته في العام 1887 في بلدة تيو، وقد تأخر التحقق من ذلك بسبب خطأ في كتابة اسم العائلة، لكن مجلة الرعية "إيل سيكولو" أكدت هذا الاكتشاف.

وقالت روبرتا داغليو رئيسة بلدية كابيلا وكارلو ريبيتي، وهو مسرحي معروف أصله من البلدة إنهما سينظمان رحلة بالحافلة إلى روما لتسليم البابا شهادة ولادة جدته.

وأوضحت صحيفة "سيكولو 19" أن الفتاة بقيت سنوات قليلة في كابيلا قبل أن تهاجر إلى الأرجنتين مع عائلتها. ولا تزال في كابيلا، ثلاث عائلات تحمل اسم غونيا، قد يكون أفرادها أقارب بعيدين للبابا الحالي.

وكان معروفا أن والدة البابا ريجينا ماريا سيفوري أصلها عبر والدها من سانتا جوليا قرب لافانا وهي بلدة صغيرة في ليغوريا المحاذية لمنطقة بييمونتي.

وقد أشار البابا كثيرا إلى أصوله البييمونتية عبر والده، مستعينا أحيانا بكلمات تستخدم في اللهجة المحلية علمته إياها جدته روزا. وقد انتقل والده الذي كان موظفا في السكك الحديد إلى الأرجنتين في مطلع القرن العشرين، آتيا من بورتاكومارو ستاتزيونه في مقاطعة أستي.