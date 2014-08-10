اليابان تخلي 1.6 مليون نسمة من وجه إعصار هالونج

أمرت السلطات اليابانية اليوم الأحد بإخلاء 1.6 مليون نسمة من طريق إعصار هالونج، الذي عصف بغرب البلاد وأدي لسقوط أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية، وتسبب في مقتل وإصابة 33 شخصاً، بالإضافة إلى تعطل حركة الطيران.

وبحسب وسائل إعلامية يابانية، فقد أصدرت السلطات أقصى تحذير من الأعاصير وتحذيرات من حدوث انهيارات أرضية في الوقت الذي أدت فيه العاصفة لسقوط أمطار غزيرة، وتسببت في تعطل كبير في حركة السفر في بداية موسم العطلة الصيفية.

وألغيت أكثر من 200 رحلة جوية كما علقت بعض خدمات القطار الرصاصة مما أدى إلى تقطع السبل بالناس في المطارات ومحطات السكك الحديدية.

ومن المتوقع اتجاه الإعصار شمالاً، ليمر عبر جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية. ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية على شرق اليابان بما في ذلك منطقة العاصمة طوكيو.