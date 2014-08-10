كيف تبدو الدنيا من سطح الكعبة؟

كاميرا خاصة فوق سطح الكعبة تنقل للمرة الأولى ما يحيط بها وبالحرم المكي كله، معالم تحبس الأنفاس في الجهات الأربع، مشاريع عملاقة تم إنجازها في توسعة المسجد الحرام، وبرج تعلوه أعلى ساعة في العالم.

ولعل الأبرز في ذلك كله عشرات الرافعات الضخمة التي تعمل، ليل نهار، وتسابق الساعة، لإنجاز مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي يعد التوسعة الأكبر في التاريخ للحرم.

حديث الكاميرا أبلغ من كل الكلمات، وقد تلاحظون بعض البطء في حركة الصورة، بسبب الضغط الهائل على الموقع.

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تجدر الإشارة إلى أن الفيديو نشره موقع http://www.shutterksa.com/panorama/RoofOfKaaba/