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اختاري أحمر الشفاه على طريقة لميس التركية

المصدر: بيروت - رانيا لوقا
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تتميز النجمة التركية توبا بيوكوستن المعروفة بـ "لميس" بأناقتها وجمالها، مما جعل منها سفيرة للعديد من الماركات العالمية. تحرص توبا على بساطة مكياجها، من حيث اختيار الألوان الحيادية لمكياج العينين، أو من حيث توحيد البشرة بمستحضرات أساس قريبة جداً من لونها الأساسي. أما بالنسبة لأحمر الشفاه فتعتبره مستحضرها التجميلي المفضّل، كونه اللمسة التي تضفي الإشراق على كامل الإطلالة.

لاختيار أحمر الشفاه على طريقة توبا، ننصحك باعتماد الألوان الحيادية كالبيج والوردي الفاتح والمرجاني خلال النهار، واعتماد اللون الأحمر للحفلات والمناسبات المسائية.

لميس التركية لميس التركية

قشّري شفتيك على الأقل مرة أسبوعياً بمستحضر خاص لهذا الغرض، ورطبيهما ببلسم الشفاه عدة مرات يومياً. وللحفاظ على ثبات مكياج الشفاه، استعيني بطبقة من البرايمر الخاص بالشفاه تطبّقينه قبل استعمال أحمر الشفاه.

اكتشفي معنا هذه المجموعة الجديدة من أحمر الشفاه، التي تسمح لك بالحصول على طلة شبيهة بطلة توبا واختاري ما يناسبك منها:
- أحمر شفاه Babydoll kiss&Blush من YSL بتدرجات حيادية تصلح لمكياج النهار.
- أقلام Bobbi Brown Art Stick بألوانها المتنوعة وصيغتها الخالية من اللمعان.
- أحمر شفاه Burberry Lip Glow Balm in Pink Azalea بصيغة تحتوي على بلسم مرطب.
- بلسم الشفاه By Terry Baume de Rose Nutri-Couleur in Toffee Cream يحافظ على ترطيب الشفاه ويلونها بتدرجات حيادية.
- أحمر شفاه Chanel Rouge Allure in Incandescent بلون أحمر قوي يصلح للمناسبات.
- قلم Clinique Chubby Stick Baby Tint Moisturizing Lip Colour Balm in Coming Up Rosy لترطيب وتلوين الشفاه في الوقت نفسه.
- أحمر شفاه Dior Addict Extreme بلون أحمر قوي.
- أحمر شفاه Giorgio Armani Lippen Rouge d’Armani بلون مرجاني هادئ لشفاه حيادية مشرقة.
- أحمر شفاه Mac Lipstick in Mac Red بلون أحمر كلاسيكي.

Babydoll kiss&Blush Babydoll kiss&Blush
Bobbi Brown Art Stick Bobbi Brown Art Stick
Burberry Lip Glow Balm in Pink Azalea Burberry Lip Glow Balm in Pink Azalea
By Terry Baume de Rose Nutri-Couleur in Toffee Cream By Terry Baume de Rose Nutri-Couleur in Toffee Cream
Chanel Rouge Allure in Incandescent Chanel Rouge Allure in Incandescent
clinique chubby stick baby tint moisturizing lip colour balm in coming up rosy clinique chubby stick baby tint moisturizing lip colour balm in coming up rosy
Dior Addict Extreme Dior Addict Extreme
Giorgio Armani Lippen Rouge d’Armani Giorgio Armani Lippen Rouge d’Armani
Mac Lipstick in Mac Red Mac Lipstick in Mac Red

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