عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

ماذا قدم المصممون لعروس الموسم الجديد؟

المصدر: بيروت - رانيا لوقا
من مجموعة Alexis Mabille
رابط مختصر

لا تكتمل عروض أزياء الخياطة الراقية من دون فساتين الزفاف التي تعتبر مسك الختام في كل عرض، هذه الفساتين البيضاء الأنيقة التي تجعل من الأحلام واقعاً وحقيقة، ويتطلب تنفيذها ساعات طويلة من التصميم والتطريز لتحوّل العروس إلى أميرة متألقة في ليلة فرحها.

خلال أسبوع باريس للخياطة الراقية، قدم المصممون مجموعة من الفساتين البيضاء التي اختصرت موضة الخريف والشتاء المقبلين:

- قدّمت دار Chanel أثواباً بيضاء ناصعة، استطاعت أن تجمع بين البساطة والفخامة في توازن لا يدرك أسراره إلا مصممها المبدع كارل لاغرفيلد.
- البساطة كانت حاضرة أيضاً بامتياز في تصاميم دار Dior التي ركزت على القماش الفاخر وخلت من أي تطريز.
- اختلط الأبيض باللون البيج اللحمي في أزياء دار Vionnet التي تميزت بالابتكار في التصميم والتنفيذ.
- المصممة الروسيّة Ulyana Sergeenko، قدّمت ثوباً مميزاً تزينه الكشاكش الكبيرة عند الكتفين.
- لفتنا تصميم Alexis Mabille الذي يذكر بالقميص الأبيض الذي يرافق بدلة السموكنغ.
- تصاميم Valentinoجاءت خالية من أي تطريز ولكنها لم تفقد شيئاً من أناقتها وفخامتها.
- تزينت تصاميم دار Giambattista Valli بالإكسسوارات الذهبية وبالريش البنفسجي كما ترافقت مع ربطات مبتكرة للرأس.
- تميزت تصاميم Elie Saab بكونها الأكثر أنوثة وأناقة، فقد استطاعت أن تجمع بين غنى التطريز وفخامة الخامات لتحوّل العروس إلى أميرة من ألف ليلة وليلة.

Chanel Chanel
Chanel Chanel
Dior Dior
Dior Dior
Elie Saab Elie Saab
Elie Saab Elie Saab
Elie Saab Elie Saab
Elie Saab Elie Saab
Elie Saab Elie Saab
Elie Saab Elie Saab
Giambattista Valli Giambattista Valli
Giambattista Valli Giambattista Valli
Giambattista Valli Giambattista Valli
Ulyana Sergeenko Ulyana Sergeenko
Valentino Valentino
Valentino Valentino
Vionnet Vionnet
Vionnet Vionnet

كلمات دالّة

#الأعراس, #العروس, #تصاميم, #فساتين الزفاف, #موضة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر