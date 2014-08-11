ماذا قدم المصممون لعروس الموسم الجديد؟

لا تكتمل عروض أزياء الخياطة الراقية من دون فساتين الزفاف التي تعتبر مسك الختام في كل عرض، هذه الفساتين البيضاء الأنيقة التي تجعل من الأحلام واقعاً وحقيقة، ويتطلب تنفيذها ساعات طويلة من التصميم والتطريز لتحوّل العروس إلى أميرة متألقة في ليلة فرحها.

خلال أسبوع باريس للخياطة الراقية، قدم المصممون مجموعة من الفساتين البيضاء التي اختصرت موضة الخريف والشتاء المقبلين:

- قدّمت دار Chanel أثواباً بيضاء ناصعة، استطاعت أن تجمع بين البساطة والفخامة في توازن لا يدرك أسراره إلا مصممها المبدع كارل لاغرفيلد.

- البساطة كانت حاضرة أيضاً بامتياز في تصاميم دار Dior التي ركزت على القماش الفاخر وخلت من أي تطريز.

- اختلط الأبيض باللون البيج اللحمي في أزياء دار Vionnet التي تميزت بالابتكار في التصميم والتنفيذ.

- المصممة الروسيّة Ulyana Sergeenko، قدّمت ثوباً مميزاً تزينه الكشاكش الكبيرة عند الكتفين.

- لفتنا تصميم Alexis Mabille الذي يذكر بالقميص الأبيض الذي يرافق بدلة السموكنغ.

- تصاميم Valentinoجاءت خالية من أي تطريز ولكنها لم تفقد شيئاً من أناقتها وفخامتها.

- تزينت تصاميم دار Giambattista Valli بالإكسسوارات الذهبية وبالريش البنفسجي كما ترافقت مع ربطات مبتكرة للرأس.

- تميزت تصاميم Elie Saab بكونها الأكثر أنوثة وأناقة، فقد استطاعت أن تجمع بين غنى التطريز وفخامة الخامات لتحوّل العروس إلى أميرة من ألف ليلة وليلة.