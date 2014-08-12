بلقيس فتحي تثير الجدل بتهكمها على وفاة روبن وليامز

مع وفاة الفنان الأميركي الكوميدي روبن ويليامز، استعاد أصدقاؤه والنقاد والمتابعون، سيرة وليامز الفنية، فيما اختارت الفنانة بلقيس أحمد فتحي، التهكم على الممثل الأميركي، ما أشعل وسائل التواصل الاجتماعي بالجدل، تارة للحديث عن الفنان المتوفى، وتارة للتهكم من تناول بلقيس لسيرة فنان عالمي وجد للتو ميتاً ربما منتحرا إثر نوبة اكتئاب.

وكانت بلقيس قد غرّدت مستغربة الاهتمام الواسع من مغردين في "تويتر" برحيل النجم الكوميدي روبن ويليامز.

وحولت بلقيس الجدل إلى تعاطف وحب وكره في أمر لم يتجاوز حدود الخبر بحد ذاته حول رحيل الرجل.

وقالت معقبة على موته: "أحمد الله على نعمة الإسلام" في تحويل لسياق الأمر على نحو اعتبره المغردون تهكما وجدلا دينيا في غير محله، إذ اتهم مغردون بلقيس بالسطحية وآخرون اتفقوا معها، فيما راح قطاع آخر يتهمها بالسعي لإثارة الجدل واستقطاب الأضواء، خصوصا إثر إعلانها خطوبتها على لاعب كرة القدم السعودي نايف هزازي، حيث عرفها الجمهور السعودي بشكل واسع بعد هذه القصة رغم نهايتها بإعلان الطرفين فسخ الخطوبة لأسباب خاصة في حينه.