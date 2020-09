ستصدر نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان كتاباً يتضمن صورها السيلفي وهو عبارة عن 352 صفحة. وقد نشر، ناشر الكتاب Rizzoli صورة الغلاف.

أما سعر "صور كيم السيلفي المجموعة" فسيبلغ حوالي 20 دولاراً ويتوقع أن يطرح الكتاب في 7 أبريل 2015. وقد اختارت كيم عنوان "Selfish".

وفي حلقة من Keeping Up With The Kardashians فسرت كيم فكرة الكتاب حيث قالت إنها تهديه لزوجها النجم كانيي ويست في عيد الحب.