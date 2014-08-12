12 من أغرب أحذية الموسم المقبل

عندما يطلق المصممون العنان لمخيلاتهم تظهر تصاميم تدهشنا حيناً وتفاجئنا حيناً آخر، أو ترسم في أذهاننا علامات استفهام حول ما إذا كانت للعرض فقط أم أنها قابلة للاعتماد في حياتنا اليومية.

اكتشفي معنا أغرب 12 تصميماً من أحذية الخريف والشتاء المقبلين تمّ تقديمها خلال عروض الأزياء العالمية:

- حذاء ذو كعب مرتفع من Dior مستوحى من تصاميم الأحذية الرياضية.

- دخل قماش التويد على هذا الحذاء الرياضي من Chanel ليترك عليه بصمة هذه الدار العريقة.

- تحولت الأحذية في عرض Burberryإلى لوحات فنية تزيّنت برسوم الأزهار.

- حذاء عالي الساق من الأمام ومكشوف من الوراء من تصميم Alexander Wang.

- تحوّلت الأحذية إلى مجوهرات في عرض Dolce&Gabbana.

- لمسات الابتكار كانت بارزة في التصميم والتنفيذ في أحذية دار Dsquared2.

- خليط الألوان هو ما ميّز الأحذية التي حملت توقيع Fausto Puglisi.

- خلط Jean Paul Gaultier بين الجلد والخامات المبتكرة لإضفاء لمسة من التجدد على هذا الحذاء الكلاسيكي بتصميمه.

- حذاء عالي الساق مبتكر بتصميمه ومميز بلونه من Just Cavalli.

- اللمسات الغريبة في تصاميم Pradaظهرت من خلال الكعب المبتكر الذي تم اعتماده لهذا الصندل المصنوع من الجلد باللون المعدنيّ.

- تزينت أحذية Rochas بالأحجار الكبيرة واللمّاعة.

- تميّزت أحذية Vionnet بخليط ألوانها والأشكال المبتكرة لكعوبها.