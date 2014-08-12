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12 من أغرب أحذية الموسم المقبل

المصدر: بيروت - رانيا لوقا
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عندما يطلق المصممون العنان لمخيلاتهم تظهر تصاميم تدهشنا حيناً وتفاجئنا حيناً آخر، أو ترسم في أذهاننا علامات استفهام حول ما إذا كانت للعرض فقط أم أنها قابلة للاعتماد في حياتنا اليومية.

اكتشفي معنا أغرب 12 تصميماً من أحذية الخريف والشتاء المقبلين تمّ تقديمها خلال عروض الأزياء العالمية:

- حذاء ذو كعب مرتفع من Dior مستوحى من تصاميم الأحذية الرياضية.

12 من أغرب أحذية الموسم المقبل 12 من أغرب أحذية الموسم المقبل

- دخل قماش التويد على هذا الحذاء الرياضي من Chanel ليترك عليه بصمة هذه الدار العريقة.

12 من أغرب أحذية الموسم المقبل 12 من أغرب أحذية الموسم المقبل

- تحولت الأحذية في عرض Burberryإلى لوحات فنية تزيّنت برسوم الأزهار.

12 من أغرب أحذية الموسم المقبل 12 من أغرب أحذية الموسم المقبل

- حذاء عالي الساق من الأمام ومكشوف من الوراء من تصميم Alexander Wang.

12 من أغرب أحذية الموسم المقبل 12 من أغرب أحذية الموسم المقبل

- تحوّلت الأحذية إلى مجوهرات في عرض Dolce&Gabbana.

12 من أغرب أحذية الموسم المقبل 12 من أغرب أحذية الموسم المقبل

- لمسات الابتكار كانت بارزة في التصميم والتنفيذ في أحذية دار Dsquared2.

12 من أغرب أحذية الموسم المقبل 12 من أغرب أحذية الموسم المقبل

- خليط الألوان هو ما ميّز الأحذية التي حملت توقيع Fausto Puglisi.

12 من أغرب أحذية الموسم المقبل 12 من أغرب أحذية الموسم المقبل

- خلط Jean Paul Gaultier بين الجلد والخامات المبتكرة لإضفاء لمسة من التجدد على هذا الحذاء الكلاسيكي بتصميمه.

12 من أغرب أحذية الموسم المقبل 12 من أغرب أحذية الموسم المقبل

- حذاء عالي الساق مبتكر بتصميمه ومميز بلونه من Just Cavalli.

12 من أغرب أحذية الموسم المقبل 12 من أغرب أحذية الموسم المقبل

- اللمسات الغريبة في تصاميم Pradaظهرت من خلال الكعب المبتكر الذي تم اعتماده لهذا الصندل المصنوع من الجلد باللون المعدنيّ.

12 من أغرب أحذية الموسم المقبل 12 من أغرب أحذية الموسم المقبل

- تزينت أحذية Rochas بالأحجار الكبيرة واللمّاعة.

12 من أغرب أحذية الموسم المقبل 12 من أغرب أحذية الموسم المقبل

- تميّزت أحذية Vionnet بخليط ألوانها والأشكال المبتكرة لكعوبها.

12 من أغرب أحذية الموسم المقبل 12 من أغرب أحذية الموسم المقبل

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