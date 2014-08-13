أميركية من أصول إيرانية تفوز بجائزة فيلدز للرياضيات

فازت شابة أميركية من أصول إيرانية بجائزة فيلدز، أهم جائزة للرياضيات في العالم، لتكون أول امرأة تفوز بهذه الجائزة.

وبحسب ما أعلن المؤتمر الدولي لعلماء الرياضيات، تدعى الفائزة مريم ميرزاخاني، وهي من مواليد طهران العام 1977، حصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة هارفرد في العام 2004.

وقد فازت بهذه الجائزة الممنوحة مرة كل أربع سنوات، إلى جانب ثلاثة علماء رياضيات آخرين، هم الفرنسي من أصل برازيلي ارتور افيلا، والأميركي مانجول بهارغافا الأستاذ في جامعة برينستاون، والنمساوي مارتن هيرير الباحث في جامعة وارويك البريطانية.

ومريم ميرزاخاني متخصصة في الرياضيات الهندسية للأشكال غير التقليدية، وفي البحث عن وسائل جديدة لتحديد أحجام المساحات المنحنية. وسبق أن حصلت مريم على جائزة بلومنتال للتقدم في الأبحاث في مجال الرياضيات البحتة عام 2009، وجائزة ساتر التي تمنحها الجمعية الأميركية للرياضيات، في العام 2013.

وقالت مريم في بيان نشر على موقع جامعة ستانفورد "إنه لشرف كبير لي، وسأكون سعيدة في حال شجع ذلك الباحثات وعالمات الرياضيات الشابات".

وأضافت "أنا على قناعة أن نساء أخريات سيفزن بجوائز مماثلة في السنوات المقبلة".

وتمنح جائزة فيلدز منذ العام 1936. وكان عالم الرياضيات الكندي جون تشارلز فيلدز المتوفى في العام 1932 اقترحها، لتكون معادلا في مجال الرياضيات لجائزة نوبل.

ويكتسب هذا الفوز أهمية لكونها المرة الأولى التي تكون الجائزة فيه من نصيب امرأة، عدا عن أن علم الرياضيات ما زال حتى اليوم مجالا يهيمن عليه الرجال.