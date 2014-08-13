بالصور.. قصر الأحلام في بريطانيا بـ30 مليون دولار

دخل قصر فاره إلى سوق العقار في لندن ليكون المنزل الأغلى المعروض للبيع حالياً في بريطانيا، وأحد أغلى المنازل في تاريخ البلاد، حيث إنه معروض للبيع مقابل 17.5 مليون جنيه استرليني (30 مليون دولار).

لكن القصر الجديد المعروض للبيع يمثل بيتاً أشبه بالأحلام أو قصص الخيال، حيث يضم ثمانية غرف فقط، لكن كل غرفة منها تمثل جناحاً كاملاً، إضافة الى أن القصر يضم بركة سباحة داخلية، وقاعة سينما خاصة، وحديقة خضراء تبلغ مساحتها 1.74 هيكتار، أي 10 آلاف و740 مترا مربعا.

ويقع القصر الفاره في منطقة "وايبريدج" في أطراف العاصمة البريطانية حيث تبعد عن وسط مدينة لندن نحو 25 كيلو متراً فقط.

وقال مطورو القصر إنه "مصمم ليكون منزلاً عائلياً بحق"، لكن جريدة "ديلي ميل" تقول إنه ذهب الى ما هو أبعد من كونه منزلا عائليا يستخدم للحياة العائلية اليومية، في إشارة الى أنه أقرب الى أن يكون تحفة كما في الخيال.

ويضم القصر غرفة جلوس شاسعة الاتساع تضم 18 مقعداً، إضافة الى مطبخ وغرفة إفطار تطل على الحديقة الخلفية للقصر.

وتم تصميم "جناح خاص للترفيه" في القصر يضم قاعة للشراب والجلوس وقضاء بعض الوقت، فضلاً عن تراس خارجي يستوعب ما يصل الى 200 زائر.

وبحسب "ديلي ميل" فقد استغرق تشييد القصر الفاره أكثر من عامين، على أنه يتكون من طابقين فقط، فيما يقول مطوروه إنهم يتوقعون أن يجتذب أثرياء من روسيا أو من دول الخليج العربية، وهم الذين اعتادوا شراء التحف المعمارية الغالية في بريطانيا بشكل خاص.

ويحتوي القصر أيضاً على مرآب للسيارات يتسع لأربع سيارات كبيرة، ولكل سيارة من السيارات الأربع إمكانية الوصول الى داخل المنزل مباشرة من خلال مدخل جانبي.



