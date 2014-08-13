كيف تحصلين على إطلالة نانسي في كليبها الجديد؟

أطلقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم كليب أغنيتها الخليجية الجديدة، التي تحمل عنوان "ما أوعدك ما غير"، وهي تجسّد فيه صورة أميرة عربية. وقد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور تمثل إطلالاتها في هذا الكليب، فإذا أعجبك مكياجها ورغبت بالحصول على طلة مماثلة تطغى عليها الألوان الحيادية وتتميز بإبراز إشراق الوجه من دون إخفاء معالمه ننصحك باعتماد الخطوات التالية:

- احرصي على تنظيف بشرتك وترطيبها بمرطب غير دهني قبل تطبيق هذا المكياج.

- وحّدي بشرتك بواسطة كريم الأساس Whipped Crème Foundation من Max Factor، على أن يتمّ اختياره أفتح بدرجة واحدة أو درجتين من لون بشرتك الأساسي.

- طبّقي بعد ذلك بودرة الإشراق Dolce&Gabbana Glow Illuminating Powder لإزالة أي لمعان والحفاظ على ثبات المكياج لأطول فترة ممكنة.

- لمكياج العينين ركّزي على الألوان الترابية، يمكنك الاستعانة بعلبة ظلالMac Studio Sculpt Shade in Line in Espresso Blend. استعيني باللون البني الداكن لتخطيط محيط العينين كما تفعلين بقلم الكحل عادةً، أما الدرجات الأفتح، فطبقيها على الجفون وموّهيها جيداً بفرشاة الظلال للحصول على مكياج دخانيّ.

- لنظرات ساحرة، لا تنسي وضع طبقتين من ماسكارا Clinique Lash Power Feathering Mascara باللون الأسود.

- للمسة من التورد على الخدين، استعيني بظلال الخدين Lancome Blush Subtil in Cedar Rose.

- لمكياج الشفاه، اختاري اللون الحيادي الذي يناسبك من مجموعة YSL Babydoll Kiss&Blush.

يتميّز هذا الماكياج بكونه سهل التطبيق، ويناسب أوقات النهار والمناسبات الليلية على السواء، فهل ستعتمدينه؟