هل تفضلين الأناقة على الطريقة الفرنسية أم الأميركية؟

رصدنا مؤخراً إطلالتين لنجمتين عالميّتين تتمتع كلاً منهما بمفهومها الخاص للأناقة، استقته من انتمائها وثقافتها.

فقد ظهرت النجمة الفرنسية ماريون كوتيارد بإطلالة تحمل توقيع Dior اختصرت الأناقة على الطريقة الفرنسية، فيما ظهرت النجمة الأميركية ميغن فوكس بإطلالة تحمل توقيع Oscar de la Renta اختصرت الأناقة على الطريقة الأميركية.

ويبدو أن لكل من هاتين المدرستين في عالم الأناقة مصممين من مختلف الجنسيات يحملون لواءها بالإضافة إلى أسس وقواعد وأتباع.

تتميز المدرسة الفرنسية بالبساطة من حيث اختيار الألوان والخامات والقصّات المريحة ويمكن اختصارها بما يطلق عليه تسمية "السهل الممتنع".

أما المدرسة الأميركية فتميل إلى إبراز معالم الأنوثة والابتكار في خلط طبعات أو خامات قد تكون غير متناسقة أحياناً لإضفاء لمسة من التجدد على الإطلالة.

اكتشفي معنا هذه التصاميم التي تم تقديمها في مجموعات Resort Collections 2015 واختاري منها الأزياء التي تعبّر عن هويّتك في مجال الأناقة.







