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تعرّفي على حقائب Dior للخريف والشتاء المقبلين

المصدر: بيروت - رانيا لوقا
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20 حقيبة تضمنتها مجموعة أكسسوارات Dior للخريف والشتاء المقبلين، التي تميّزت بألوان غنيّة تضفي لمسات الإشراق على إطلالات الشتاء.

حافظت دار Dior في هذه المجموعة على الكلاسيكية من حيث التصاميم وأنواع الجلود المستعملة في تنفيذ هذه الحقائب ولكنها أدخلت عليها لمسة متجددة من حيث خليط الألوان التي تمّ استعمالها، فاختلط الأسود مع الأزرق حيناً ومع الوردي حيناً، ومع الأحمر حيناً آخر.

حقائب ديور حقائب ديور

أكثر ما لفتنا في هذه المجموعة حقائب من الجلد باللون الأصفر القوي التي تتناسق بامتياز مع أزياء الشتاء، وحقائب مطرّزة بالكامل بأزهار صغيرة نافرة.

تابعي معنا هذه التصاميم واختاري منها حقيبتك المفضلة.

حقائب ديور حقائب ديور
حقائب ديور حقائب ديور
حقائب ديور حقائب ديور


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#موضة, #dior, #حقائب

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