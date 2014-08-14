لبناني أدهش المسافرين بمطار براغ وحصد الملايين

بعد أن لفت شاب لبناني أنظار جميع الموجودين في مطار براغ الدولي، وعزف بمهارة على البيانو، انتشر الفيديو على موقع يوتيوب وحصد ملايين المشاهدات.

أما في تفاصيل الحادثة، فقد استغل الشاب المدعو، معن حمادة، من قرية بعقلين في الشوف اللبناني، وجود بيانو في قاعة الانتظار ليظهر موهبته الموسيقية. وعزف على البيانو مقطوعة "فار إليز" لبيتهوفن، إضافة إلى أغنية "ماي هارت ويل غو أون" للمغنية سيلين ديون.

ولعل أبرز ما ميز عزف معن مزجه بين اللحن الشرقي والغربي، الأمر الذي أضفى على المقطوعة نكهة خاصة، حازت على اهتمام واستحسان الحاضرين. وقد حاز الفيديو ما يقارب 6 ملايين مشاهدة خلال أيام قليلة.

وفي لقائه مع صباح "العربية"، أوضح معن أن العزف ليس مهنته، بل هوايته منذ الصغر، فهو يعمل كاستشاري تكنولوجيا في دبي. وعن تفاصيل حادث براغ، قال إنه كان في رحلة أوروبية لعدة بلدان، وحين وصل إلى مطار براغ لفت نظره صديقه الذي صوره إلى وجود بيانو في المطار، فما كان من معن الذي اشتاق للعزف بعد حوالي 10 أيام من جولته دون أن يلامس البيانو، إلى أن بدأ بالعزف أمام المسافرين.

بعدها لفت إلى أنه وضع الفيديو على "فيسبوك" الخاص به، ومنها بدأ يلاقي إعجاب الناس، وبدأ العديد من مستخدمي فيسبوك يضيفونه كصديق، بعدها عمد أحد الذين تعرف إليهم على "فيسبوك" إلى وضع الفيديو على موقع أميركي، ومنها بدأ الفيديو يحصد المشاهدات.

وختم معن حديثه قائلاً إنه حين عزف لم يفكر بأي شيء، فحين رأى البيانو نسي العالم.