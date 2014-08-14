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كيف بدت إطلالة نانسي على مسرح قرطاج؟

المصدر: بيروت - رانيا لوقا
نانسي عجرم في مهرجان قرطاج بثوب أسود طويل حمل توقيع دار Ralph&Russo البريطانيّة
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بدت النجمة اللبنانيّة نانسي عجرم، خلال حفلها في مهرجان قرطاج الدولي في تونس، متألقة بثوب أسود طويل حمل توقيع دار Ralph&Russo البريطانيّة.

وقد استكملت إطلالتها بأقراط من الماس وخواتم كبيرة كما تركت شعرها منسدلاً على كتفيها واعتمدت الإطلالة الدخانيّة لماكياجها.

Ralph&Russo Ralph&Russo
Ralph&Russo Ralph&Russo
Ralph&Russo Ralph&Russo
Ralph&Russo Ralph&Russo
Ralph&Russo Ralph&Russo
Ralph&Russo Ralph&Russo
Ralph&Russo Ralph&Russo

ثوب نانسي نفسه كانت قد ارتدته النجمة البريطانية شيريل كول في حفل زفافها منذ فترة وجيزة، وكانت نجمات عديدات قد اعتمدن تصاميم من دار Ralph&Russo في إطلالاتهن مؤخراً على البساط الأحمر، نستعرض بعض هذه الإطلالات فيما يلي:
- العارضة الأميركية أريزونا موز ظهرت بثوب أحمر عاري الكتفين على بساط مهرجان كان السينمائي.

- الممثلة الصينيّة فان بينغ بينغ اختارت ثوباً أبيض مطرزاً.

- الممثلة الصينيّة كارينا لو اختارت ثوباً من الدانتيل الورديّ زيّنته عقدة كبيرة.

- الممثلة الإسبانية باز فيغا اختارت ثوباً طويلاً باللون الأبيض زيّنته وردة سوداء عند الكتف.

- العارضة ومقدّمة البرامج التشيكيّة بترا نمكوفا اختارت ثوباً مطرزاً باللون الورديّ الفاتح.

- الممثلة والعارضة البريطانية سوكي واترهاوس اختارت ثوباً متوسط الطول باللون الوردي الفاتح يتميز بتصميم كمّيه المبتكرين.

العارضة الأميركية أريزونا موز العارضة الأميركية أريزونا موز
الممثلة الصينيّة فان بينغ بينغ الممثلة الصينيّة فان بينغ بينغ
الممثلة الصينيّة كارينا لو الممثلة الصينيّة كارينا لو
الممثلة الإسبانية باز فيغا الممثلة الإسبانية باز فيغا
العارضة ومقدّمة البرامج التشيكيّة بترا نمكوفا العارضة ومقدّمة البرامج التشيكيّة بترا نمكوفا
الممثلة والعارضة البريطانية سوكي واترهاوس الممثلة والعارضة البريطانية سوكي واترهاوس

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#نانسي عجرم, #قرطاج, #إطلالة

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