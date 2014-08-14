ماليزيا "لا تحب إسرائيل" خصوصاً على الفيسبوك!

يخضع تلميذ ماليزي في السابعة عشرة من عمره لتحقيق بعدما ساند على موقع فيسبوك رسالة "أنا أحب إسرائيل"، وهو قد يواجه عقوبة تصل الى السجن ثلاثة اعوام.



وضغط هذا الطالب "لايك" على رسالة تبث على موقع فيسبوك تقول "أنا أحب إسرائيل" وتظهر علم إسرائيل، بحسب ما قال عبد الرحيم حنفي قائد الشرطة في ولاية بينانغ شمال ماليزيا، البلد ذي الغالبية المسلمة، الذي يقاطع إسرائيل.



في المقابل دافع الطالب عن نفسه بالقول إن ما فعله كان خطأ غير متعمد. وفي هذا السياق، قال عثمان حسين، مسؤول التعليم في ولاية بينانغ في إنه سيعمل على حل هذه المسألة بعيداً عن الشرطة والقضاء. وأضاف "إنه مجرد تلميذ، سأعمل على حل الموضوع بهدوء" دون الافصاح عن تفاصيل خطته.

وأثارت ردود الفعل "المتشددة" حول هذه القضية انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعية.



يذكر أن ماليزيا الواقعة في جنوب شرق آسيا، لا تقيم أي علاقات مع إسرائيل التي تثير سياساتها تجاه الفلسطينيين تنديداً واسعاً في الدول العربية والاسلامية، تصاعد أخيراً منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

