نجم الكرة "العضّاض" قادم ليلعب في السعودية وعمان

لويس سواريز، مهاجم منتخب الأوروغواي الشهير بلقب "العضّاض" لكثرة ما عضّ سواه في مباريات هنا وهناك، وآخرها حين أوقفه "فيفا" عن اللعب في مونديال البرازيل، قادم في أكتوبر المقبل ليلعب مباراتين وديتين، إحداهما ستجري في الرياض بين منتخب بلاده ونظيره السعودي، والثانية ضد العماني.

وسبب العقوبة الأخيرة بحق سواريز الذي تعاقد حديثاً مع "برشلونة" الإسباني لخمس سنوات، معروف للصغير والكبير، فهو عضّ مدافع منتخب إيطاليا جورجيو كييليني أثناء مباراة بين منتخبي البلدين في دور المجموعات بنهائيات كأس العالم في يونيو الماضي بالبرازيل، وكانت "عضّة" شهيرة طوى خبرها العالم.

أما العقوبة بسببها، فتنتهي في 26 أكتوبر المقبل، لكن القيّمين على منتخب الأوروغواي متفائلون بأن يتمكن "العضاض" من اللعب في "الوديتين" بالسعودية وعمان، حتى قبل انتهاء العقوبة بأيام، وإلا سيخسر منتخبهم 150 ألف دولار من المباراة مع السعودي.

تفاصيل الخبر ذكرها الخميس روبرتو باستوريزا، السكرتير العام لمنتخب الأوروغواي، وأطلعت عليها "العربية.نت" في صحف ومواقع أوروغوانية، وفيها ذكر أن الاتفاق يقضي بأن يحصل الأوروغواني على 750 ألف دولار من المباراة مع السعودي "اذا ما شارك سواريز باللعب فيها، أو 600 ألفا لو جرت من دونه" مشيراً بالعبارة إلى إمكانية أن لا يوافق "فيفا" على أن يلعب "العضاض" قبل نهاية العقوبة يوم 26 أكتوبر. أما حصته من المباراة مع المنتخب العماني فهي نصف مليون دولار.

حين "عض" سواريز رقبة لاعب مغربي

قبل السعودية وعمان سيلعب منتخب الأوروغواي "ودية" مع نظيره الياباني في 5 سبتمبر المقبل بمدينة "سابورو" اليابانية، ولكن من دون سواريز بالتأكيد، وبعد 3 أيام "ودية" ثانية ضد منتخب كوريا الجنوبية، في عاصمتها سيول، ومن دونه أيضا.

بعدها بشهر سيتوجه إلى السعودية وعمان، مع التفاؤل بأن يكون "العضاض" بين المشاركين في المباراتين، حيث ستجري الأولى مع السعودي يوم 10 أكتوبر في الرياض، وبعد 3 أيام في مسقط مع العماني، لكن "العربية.نت" قرأت في صحيفة "كاراس أي كاريتاس" الأوروغوانية أن الحصة من عمان هي 300 ألف دولار، لا نصف مليون.

وكان نادي "برشلونة" الإسباني أعلن الخميس أنه يستعد لتقديم سواريز الاثنين المقبل، بعد أن سمحت محكمة التحكيم الرياضي، المعروفة باسم CAS اختصارا، بأن يجري تمارينه لدى فريقه، مع تثبيت العقوبة التي تقدم "العضاض" قبل أسبوع باستئناف لإيقافها، باعتبارها تحرمه من المشاركة مع منتخب بلاده في 9 مباريات دولية، ومن أي نشاط كروي لمدة 4 أشهر، إلا أن محكمة التحكيم رفضت استئنافه أمس الخميس.

وكان سواريز الذي اعتذر عن عضة كييليني، تعرض للإيقاف قبلها بسبب عضه لاعب نادي إيندهوفن الهولندي، المغربي الأصل عثمان بقال، كما عضّ ذراع مدافع تشيلسي الإنجليزي برانيسلاف إيفانوفيتش. كما تعرض في 2011 للإيقاف عن اللعب 8 مباريات، مع غرامة قدرها 40 ألف جنيه إسترليني، لتوجيهه ألفاظا عنصرية للاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي باتريس إيفرا.