دبي منعت دخول رجل يشبه "عبدة الشيطان"

تناقلت العديد من وسائل الإعلام خبراً مفاده أن شرطة دبي قامت بإرجاع المدعو رولف بوتشلز (53 عاماً)، ألماني الجنسية، إلى مطار أسطنبول الذي قدم منه، حيث أفاد أنه قادم لإقامة بعض الطقوس مع أتباعه.

وفي اتصال "العربية.نت" مع مسؤول الإعلام في شرطة دبي، أكد أن الأمر ليس من اختصاص الشرطة، وأن المرجع المختص بتلك الأمور هو قسم الجنسية والإقامة، نافياً أن تكون لديه أي معلومات عن الموضوع.

وقالت مصادر صحيفة "الإمارات اليوم" الحكومية، إن مصادرها لم تفصح عن أسباب منعه من الدخول، لكن متحدثاً عن نادٍ ليلي في أحد الفنادق، ذكر أنه كان سيقدم عرضاً في النادي، لكن فشلت محاولات السماح له بالدخول.

وذكر بوتشلز الذي يحمل في جسده 453 ثقباً، وقرنين في وجهه مشبهاً نفسه بالشيطان، - على حسابه الشخصي على "تويتر" أنه عاد إلى أسطنبول ومنها إلى ألمانيا.

وقال بوتشلز إن سبب منعه من دخول دبي هو "السحر الأسود".

ويعمل بوتشلز خبير كمبيوتر، وتمكن من دخول موسوعة غينيس القياسية باعتباره صاحب أكبر عدد من الثقوب بجسده في العالم.

ويحمل هذا المسافر الغريب، بحسب ما بدا في الصور، ثقوباً عديدة في جسده، وقرنين في وجهه، ويبدو أن هذا ما دفع العديد من وسائل الإعلام إلى اعتباره مسؤولا عن منظمة "عبدة الشيطان"، في حين لم يتسن لـ"العربية.نت" التأكد من قسم الجنسية والإقامة في دبي المعني بالموضوع.

وفي هذا السياق، أوردت صحيفة "البيان" أنه تم إرجاع المسافر الألماني الذي زعمت أنه يرأس منظمة "عبدة الشيطان" غير القانونية، إلى تركيا.

هذا ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمسافر أثناء وجوده في المطار، وتظهر الصور الثقوب منتشرة في الوجه والأذن، ويعلو الرأس قرنان أسفل الجلد، إضافة إلى امتلاء الوجه والشفاه والأذن بقطع معدنية.