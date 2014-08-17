طالبة صبغت شعرها بالأحمر .. فطردها مدير المدرسة

في أول يوم دراسي لها أعاد مدير مدرسة ماسل شولز الثانوية بولاية ألاباما في شمال غرب الولايات المتحدة طالبة تدعى هيليج بلاك 15 عاما، إلى المنزل باكية بسبب صبغة شعرها الحمراء.

وقالت كيم بويد والدة بلاك إن ابنتها تصبغ شعرها أحمر منذ ثلاثة أعوام ولم يحدث مثل هذا الأمر من قبل إلى أن استدعاها مدير المدرسة الحالي تشاد هولدن إلى مكتبه الأسبوع الماضي وأبلغها أن غرة شعرها تشتت الأنظار بسبب لونها البراق.

وأضافت "بدأت شفتاها ترتعشان وانخرطت في البكاء.. انفطر قلبي بسبب طرد طفلتي من المدرسة".

وتنص قواعد المدرسة على عدم السماح للطلبة بصبغ شعرهم بأي ألوان غير طبيعية تشتت الأنظار، وقالت بويد إن مدير المدرسة أعاد بعض الطلبة إلى منازلهم بسبب لون شعرهم البرتقالي والأرجواني ولكنها أضافت أن "اللون الأحمر لون شعر طبيعي".

ولجأت بويد إلى توكيل محام عن ابنتها، أرسل رسالة للمدير الحالي يطلب منه محو واقعة إعادة بلاك إلى المنزل والسماح لها بالذهاب للمدرسة بلون شعرها الأحمر.



لكن مدير المدرسة هولدن قال في بيان إنه يطبق سياسة المدرسة القائمة منذ فترة طويلة وسيظل يفعل ذلك.

وأعادت بلاك شعرها إلى لونه الطبيعي وهي شقراء وسمح لها بالعودة للمدرسة في اليوم التالي رغم وجود بعض الخصلات الحمراء.

وقالت بلاك "الشعر الأحمر جزء مني ويعرفني أصدقائي به.. أود حقا أن يعود شعري الأحمر".

