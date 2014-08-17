فيديو لطيف.. سفيرة أميركا في الأردن تقدم نفسها

في فيديو لطيف أعدته لصالح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأميركية، عرّفت سفيرة الولايات المتحدة في الأردن، أليس ويلز، عن نفسها.

وتضمن الفيديو صور لطفولة ويلز، التي قضتها بين لبنان، حيث ولدت لأن والدها كان يدرس في العاصمة اللبنانية، والأردن، وغيرها من المدن.

وذكرت ويلز أن والدها الذي كان في الجيش الأميركي، تدرب أيضاً مع القوات العسكرية الأردنية في الزرقاء.

وفي هذا السياق، قالت ويلز: "لقد غرس فيّ والداي الاحترام العميق لشعوب وثقافات الشرق الأوسط". ولفتت إلى وجود صداقة بين الشعبين الأميركي والأردني.

كما روت السفيرة مسيرتها في السلك الدبلوماسي، التي بدأتها في السعودية قبل 25 عاماً.