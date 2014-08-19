بالفيديو.. ظل رجل على سطح القمر و"ناسا" توضح

أعلنت "ناسا" أن الظل الغريب الذي ظهر في مقطع الفيديو المنتشر على الإنترنت منذ مطلع الأسبوع الماضي، ما هو ببساطة إلا "خدوش على النيغاتيف الأساسي" للفيلم الذي أُخذت منه الصور.

وكان الفيديو الذي أعد بناء على صور قديمة مأخوذة من خرائط غوغل الفضائية لسطح القمر، انتشر على مواقع الإنترنت بصورة كبيرة. ويظهر الفيديو ظل "إنسان" يسير على سطح القمر.

ورداً على الفيديو قال نوا بترو، نائب عام مشروع المهمة Lunar Renaissance Orbiter LROC التي تدور حالياً حول القمر، لموقع Pix11 إن الصورة التقطت بواسطة البعثات المأهولة إما أبولو 15 أو 17 إلى القمر في عام 1971 و 1972 على التوالي.

وأضاف الدكتور نوا عن الفيديو المنتشر: "أفضل تصور لدي هو أن شيئاً ما مثل الغبار أو خدوش أصابت الصور السالبة (النيغاتيف) للفيلم، مما أدى إلى ظهور شكل هذا الإنسان القمري، ويجب علينا ألا ننسى أن هذه الصور كانت قبل ظهور الكاميرات الرقمية، حيث كانت نسخ الأفلام معرضة لحدوث أي شيء".