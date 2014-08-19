بالصور.. تعرف على أعلى عارضة أزياء دخلاً في العالم

ذكر الموقع الإلكتروني لمجلة "فوربس"، أمس الاثنين، أن البرازيلية جيزيل بوندشن هي الأعلى دخلاً بين عارضات الأزياء في العالم للعام الثامن على التوالي، بعد أن جمعت نحو 47 مليون دولار العام الماضي من عقود مربحة ومشروعات تجارية.

وتقدمت بوندشن (34 عاماً)، المتزوجة من لاعب كرة القدم الأميركي توم برادي والأم لطفلين، بفارق كبير عن أقرب منافسيها، الهولندية دوتزن كرويس (29 عاما) التي حققت دخلاً بلغ ثمانية ملايين دولار، قبل خصم الضرائب والمصاريف، والبرازيلية أدريانا ليما (33 عاما) التي حققت نفس الدخل.

وكتب موقع "فوربس.كوم" عن بوندشن أن "النجمة البرازيلية جمعت 47 مليون دولار على مدى الـ12 شهراً الماضية قبل حساب الضرائب والمصاريف"، مضيفاً أن دخلها زاد عن دخل زوجها بـ16 مليون دولار.

ووقعت عارضة الأزياء الشهيرة عقوداً مع سلسلة متاجر "إتش أند أم" وبيت أزياء "كارولينا هيريرا" الفرنسي، إضافة إلى شركات أخرى، ولديها أيضا اتفاقات لتصميم ملابس داخلية نسائية وأحذية.

وذكر موقع "فوربس" أن "بوندشن، التي لديها 2.7 مليون متابع على موقع إنستغرام، ربحت 386 مليون دولار من العمل في مجال عرض الأزياء منذ 2001.

وشملت حسابات "فوربس" أرباح عارضات الأزياء في الفترة من يونيو 2013 إلى يونيو 2014، وتابعت دخلهم من الترويج لمستحضرات التجميل وعقود الإعلانات وخطوط إنتاج العطور.