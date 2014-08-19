جديد Gucci.. إصدار أول مجموعة ماكياج

في بداية العام الجاري، أعلنت دار Gucci عن نيتها دخول عالم الجمال من خلال إصدار أول مجموعة ماكياج تحمل اسمها.

وقالت مديرة الدار الإبداعية، فريدا جيانيني، حينها في هذا المجال: الجمال والأزياء عالمان متكاملان لا يمكن لأحدهما أن يتواجد دون الآخر، وللماكياج دور بارز في جميع عروضنا، فهو يساهم في التعبير عن شخصية امرأة Gucci، معه تتحول العيون والبشرة والشفاه إلى إكسسوارات تتعاون فيما بينها لرسم إطلالة متكاملة تحمل توقيعنا.

هذا الحلم تحول إلى حقيقة على يد خبيرة الماكياج العالمية بات ماكغراث، التي عملت لفترة طويلة في تصميم إطلالات العارضات في عروض Gucci، والتي صمّمت مجموعة ماكياج مميزة بالألوان المفضلة لهذه الدار العريقة، ومنها الذهبي، الأسود، الأحمر، البرونزي والنحاسي.

اختارت Gucci شارلوت كازيراغي، ابنة كارولين أميرة موناكو سفيرة لهذه المجموعة بعد أن ظهرت كصورة للعديد من حملات الدار الإعلانية في مجال الأزياء.

وقد لفتنا في هذه المجموعة تزويد كريم الأساس بنسبة حماية من الشمس عالية تصل إلى 25 spf بالإضافة إلى الأغلفة الأنيقة التي تحمل علامة الدار واللون الأحمر الذي تم استعماله بتدرّجات مميزة في أحمر الشفاه وطلاء الأظافر.

أول مجموعات ماكياج Gucci ستكون متوفرة بدءاً من شهر أكتوبر المقبل في محلات هذه العلامة في الإمارات العربية المتحدة.