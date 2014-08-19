هل اخترت حذاءك من Chanel للموسم الجديد؟

تتميز أحذية Chanel بكونها محط أنظار عاشقات الموضة، ينتظرن جديدها في كل موسم لاكتشاف ما قدمته من تصاميم كلاسيكية حيناً ومبتكرة حيناً آخر لإرضاء جميع الأذواق.

ولموسمي الخريف والشتاء المقبلين، طرحت دارChanel مجموعة من الأحذية التي جمعت بين الطابع العملي والمريح، من دون أن تفقد شيئاً من أناقتها المعهودة.

لفتتنا في هذه المجموعة الأحذية الرياضية الملونة، التي تزينت بقماش التويد، الغالي على قلب Chanel، ليضفي عليها لمسة مميزة. كما تمّ تقديم مجموعة منها على شكل أحذية عالية الساق. وقد دخل التويد أيضاً على أحذية "البوتس" Boots ليضفي عليها لمسة من الابتكار والتجدد.

وقد كان للجلد اللماع حصة بارزة في المجموعة، حيث اكتست الأحذية بتصاميم متنوعة منه، بعضها من دون كعب والبعض الآخر بكعب متوسط الارتفاع كما دخل اللؤلؤ بلمسات بسيطة على بعض الأحذية ليترك بصمة مميزة من بصمات دار Chanel العريقة.

اكتشفي معنا هذه المجموعة من أحذية Chanel للموسم الجديد واختاري ما يناسبك منها.