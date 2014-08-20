موضة الموسم.. تزيّني بالأقمار والنجوم

هي أقمار ونجوم من نوع آخر تكتسي ببريق الأحجار الكريمة والماس؛ لتزيّن الأعناق والآذان والمعاصم. وقد اختارت دور المجوهرات العالمية هذا الموسم أن تبتكر مجموعة من التصاميم، تأخذ أشكال أقمار ونجوم ماسيّة، تطلّب تنفيذها ساعات طويلة من العمل المتقن، نستعرض بعضها فيما يلي:

- عقد Etoile Filante من Chanel تزيّنه نجمة كبيرة، وهو مصنوع من الذهب الأبيض المرصّع بحبات الماس.

- أقراط للأذنين Tiffany blue book 2014 من Tiffany&Co تأخذ شكل هلال تتدلى منه أحجار ماسيّة.

- قلادة Charleston Pendant من Van Cleef&Arpels تزيّنها مجموعة من النجوم الماسية المشغولة بإتقان.

- بروشات Starfish Brooches التي تأخذ شكل نجوم من Tiffany&Co، تمّ صنعها من الذهب والمينا الملوّن.

- عقد Jean Schlumberger Stars and Moons من Tiffany&Co المرصّع بحبات الماس ذات الأحجام المختلفة.

- ساعة Mademoiselle Privee من Chanel مرصعة بالماس وتزيّنها نجمة وقمر.

- ساعة Pont des Amoureux من Van Cleef&Arpels تتميز بسوارها المصنوع من الجلد الأبيض وهي مرصعة بالماس.

- ساعة Rendez-vous Celestia من jaeger-LeCoultre يزيّنها سوار من الجلد باللون الكحلي وهي مرصعة بالماس.