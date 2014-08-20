هل جرّبت الأخضر والأزرق على أظافرك؟

الأخضر والأزرق من الألوان الجديدة على مجال طلاء الأظافر، وقد برزا بشكل خجول في الصيف الماضي وعادا للظهور هذا الموسم أيضاً بشكل أوسع ليلاقيا إقبالاً من جانب الباحثات عن كل جديد في عالم الموضة. ولكن للحصول على أفضل النتائج عند تطبيق هذين اللونين على أظافرك، ننصحك بالتقيّد بما يلي:

- لطلة غير مبتذلة، احرصي على أن تكون أظافرك قصيرة نسبياً عند تطبيق تدرجات الأزرق والأخضر.

- اختاري تدرجات الأزرق والأخضر التي تضفي الإشراق على لون بشرة يديك وابتعدي عن تلك التي تظهر لون بشرتك داكناً.

- ابدئي بوضع طبقة من الأساس غير الملوّن على أظافرك قبل تطبيق هذه الألوان لحماية أظافرك والحفاظ على ثبات اللون لأطول فترة ممكنة.

- ليس بالضرورة أن تختاري أزياءً بهذين اللونين عند تطبيق الأزرق والأخضر على أظافرك.

- يمكنك تنسيق ألوان طلاء أظافرك مع مكياجك بحيث تعتمدين الأزرق أو الأخضر لمكياج عينيك أيضاً.