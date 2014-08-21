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أي عقد تختارين لموسم الخريف؟

المصدر: بيروت - رانيا لوقا
alexander Mcqueen
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تستمر موضة العقود الكبيرة للموسم المقبل أيضاً، ولذلك نشطت الدور العالمية في تقديم أجمل ما عندها في هذا المجال، وقد لفتتنا تصاميم عقود الخريف بشخصيتها البارزة التي تفرض نفسها كقطع مميزة تضفي لمساتها الأنيقة على الإطلالة. منها اخترنا المجموعة المرفقة التي تحمل توقيع أبرز الأسماء في عالم الموضة.

Carolina Herrera Carolina Herrera

ولكن قبل اختيار ما أعجبك منها، ننصحك بالاطلاع على النصائح التالية التي من شأنها أن تساعدك في اختيار العقد المناسب لشكل عنقك ولنوع الأزياء التي ترتدينها:

- الرقبة الطويلة تناسبها العقود القصيرة التي توحي بطول أقل للرقبة أما الرقبة القصيرة فتحتاج إلى عقود طويلة تمنحها بعض الطول الذي تحتاج إليه.

dior dior

- تجنبي ارتداء عقد ملون مع الأزياء المطبّعة أو المتعددة الألوان بل اعتمديه مع الأزياء الأحادية اللون فقط.

dsquared dsquared

- يزداد الإقبال على المعدن الذهبي في تصاميم عقود هذا الموسم ويتمّ تزينه بالأحجار الكبيرة حيناً والصغيرة أحياناً.

emporio armani emporio armani

- استعيني بعقد تزيّنه الأحجار الملونة الكبيرة لإضفاء لمسة من التميّز على قميص كلاسيكي.

etro etro

- للمناسبات المسائية، اختاري العقود التي تزيّنها أحجار الكريستال الكبيرة.

giambattista valli giambattista valli

- عند اعتماد الأزياء المطرّزة بوفرة، تجنبي العقود الكبيرة واكتفي بقلادة ناعمة تزيّن عنقك بكل بساطة وأناقة.

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