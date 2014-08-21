أسترالي سبعيني يعبر بحر المانش سباحة

أصبح أسترالي في السبعين من العمر أكبر سباح يعبر بحر المانش وهو إنجاز احتفل به من خلال شرب بعض زجاجات الجعة "لأسباب طبية".

وانطلق سيريل بالدوك من دوفر في إنكلترا واحتاج إلى 12 ساعة و45 دقيقة للوصول الى الساحل الفرنسي عند كاب-غري-ني التي تبعد 34 كيلومترا.

وقد حطم في سن السبعين وتسعة أشهر الرقم القياسي السابق المسجل منذ العام 2011 باسم البريطاني روجير آلسوب الذي كان يصغره بخمسة أشهر. وقال الرجل السبعيني لوكالة الأنباء الأسترالية لدى وصوله إلى فرنسا، مازحاً "احتسي بعض الجعة لأسباب طبية فقط لأتمكن من النوم".

وأوضح: "بعد عشر ساعات من السباحة عرفت نصف ساعة صعبة وكنت قلقاً بعض الشيء. كنت أعاني من ألم في ذراعي ولم أكن أتقدم كثيراً لكني انطلقت مجدداً".

لكن رقمه القياسي قد لا يصمد طويلاً فالأسترالية آيرين كيل تستعد لعبور المانش في الأيام المقبلة وهي في سن الثالثة والسبعين.