صالة قمار ومختبر تصنيع مخدرات.. في ملجأ جنوب إسرائيل

عثرت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، على صالة للقمار ومخدرات في أحد الملاجئ التي يؤوي إليها الإسرائيليون هربا من الصواريخ في جنوب البلاد.

وبحسب شريط فيديو لعملية دهم وتفتيش قامت بها الشرطة لملجأ في بلدة كريات جات، التي تبعد نحو 20 كلم شمال شرق قطاع غزة، تم العثور على أحجار نرد ولوحات للعب وزجاجات كحول، إضافة إلى كيلوغرام من أوراق نبتة حشيشة الكيف.

ويحظر القانون في إسرائيل ألعاب القمار، ويعاقب من يقوم بذلك بالسجن ثلاث سنوات. كما أن زراعة نبتة حشيش الكيف غير قانونية أيضا.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، لوبا سمري: "نمر بفترة صعبة، حيث يضطر الملايين من الناس للعيش والنوم في تلك الملاجئ".

وأضافت: "تخيلوا لو دوت صفارات الإنذار لتجد الملجأ الخاص بك تحول إلى صالة قمار ومختبر مخدرات".

واعتقلت الشرطة مزارعا في الخمسينيات من عمره يملك الأرض التي بني عليها الملجأ، ولكنه أكد للمحققين أن المعدات التي عثرت عليها الشرطة تعود لابنه.