عالم الموضة يشارك أيضاً في تحدي Ice Bucket

عالم الموضة والجمال شارك أيضاً في تحدي "دلو الثلج" Ice Bucket Challenge الذي غزا مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع.

بدأ هذا التحدي يستقطب الانتباه بعد أن نشر مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك، مقطع فيديو له وهو يصب وعاءً من الثلج على رأسه ويتحدى بيل غيتس أن يقوم بالمثل، وسرعان ما استجاب الملياردير الشهير لهذا الطلب ونفذه بكامل تفاصيله، كل ذلك من أجل دعم علاج مرض التصلب الجانبي الضموري المعروف بـALS وهو مرض يطال الجهاز العصبي.

وتقوم فكرة هذا التحدي على مشاركته، بدعوة 3 أشخاص للقيام بالمثل، ثم صب مكعبات الثلج على الرأس أو التبرع بـ100 دولار لحساب دعم علاج مرض ALS، وغالباً ما يقوم المشارك بالشيئين معاً، مما سمح بجمع حوالي 16 مليون دولار من التبرعات حتى الآن.

أقبل على المشاركة في هذا التحدي العديد من المشاهير والنجوم العالميين، أما في عالم الموضة فكانت العارضة كارا ديليفينيه من الأوليات اللواتي قبلن المشاركة به، تبعتها العارضات: سوكي واترهاوس، كايت أبتون، جيزيل بوندشين وبيهاتي بينسلو، وقد وجهن التحدي إلى كل من المصممة فيكتوريا بيكهام، والممثلة إيفا لونغوريا وآنا ونتور، رئيسة تحرير مجلة "فوغ" التي شاركت به وهي ترتدي ثوباً يحمل توقيع دار Marni.

كما شاركت بهذا التحدي كل من خبيرة الجمال بوبي براون، والمصممة ديان فون فرستنبرغ، والعارضات: كارولينا كوركوفا، جيجي حديد، كايلي جينير وليلي آلدريدج.. فمن التالي على اللائحة؟