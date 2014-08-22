البدلات لأناقة النساء أيضاً

تشكل البدلات الزي الرسمي للرجال، ولكن عندما تتحول البدلة إلى زي نسائي تدخل عليها العديد من التعديلات في اختيار الخامات التي قد تصبح مطبوعة أو ملونة كما تظهر فيها قصات مبتكرة وتفاصيل تضفي عليها لمسات من الأنوثة والتجدد.

كان المصمم الفرنسي إيف سان لوران أول من صمم البدلة النسائية، وقد تبعه العديد من المصممين في هذا المجال مما جعل من هذا الزي خياراً تبنته النساء في مختلف أنحاء العالم، حتى إن بعض النجمات ذهبن إلى اعتماد البدلة في إطلالاتهن على البساط الأحمر خلال المهرجانات العالمية.

وفي مجموعات Resort Collections 2015، ظهرت البدلات النسائية لدى العديد من المصممين، فقدم كلاً منهم رؤيته الخاصة لهذا الزي وجاءت النتيجة على الشكل التالي:

- اختار Ralph Lauren اللون الأبيض للبدلات التي صمّمها بقصات كلاسيكية قريبة من الجسم.

- بدلات Oscar de la Renta جاءت مطبّعة باللون الذهبي لإضفاء لمسة من الفخامة عليها.

- اللون الذهبي كان حاضراً بخجل في تصاميم Versace التي حافظت على كلاسيكية السود.

- بدلة Thierry Mugler تلوّنت بالأبيض و تزيّنت بقصة مبتكرة تحت الصدر.

- ترافقت بدلة Stella McCartney مع قميص مطبّع وبنطلون تميز بقصته الرجالية الواسعة.

- في تصاميم Sonia Rykiel تميّزت البدلة السوداء ببنطلونها القصير المبتكر.

- في مجموعة Roksanda Ilincic دخلت الألوان القويّة على البدلات وعلى القمصان المرافقة لها.

- لم تخلو البدلات في مجموعة Missoni من الطبعات الملوّنة التي تشتهر بها هذه الدار.

- البدلة في مجموعةLouis Vuitton حافظت على لونها الأسود الكلاسيكي ولكنها تزيّنت بتفاصيل جلديّة وحزام عند الخصر.

- في مجموعة Giorgio Armani، تلوّنت البدلة بالأبيض الناصع وتزيّنت بالأزرار الكبيرة.

- في مجموعة Fendi، اكتست البدلة بأناقة مميزة من حيث اختيار اللون الرمادي الفاتح والقصة الكلاسيكية التي تمّ تقديمها بأسلوب متجدد.

- في مجموعة Escada تمّ تنفيذ البدلة بقماش مطبّع بالأسود والأبيض.

- اختارت DKNY اللون الوردي لإضفاء لمسة من الأنوثة على البدلة.

- في مجموعة Barbara Bui ترافقت جاكيت البدلة مع بنطلون وتنورة تمّ ارتدائها فوق بعضها البعض.

- في مجموعة Alberta Ferretti تزيّنت البدلة بالدنتيل والتطريز.



