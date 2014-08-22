فيديو.. طفلة روسية تمارس الكاراتيه بقوة رجال الصاعقة

أبدت طفلة روسية براعة شديدة في ممارسة رياضة الكاراتي رغم أن سنها لم يتجاوز التسعة أعوام.

الفيديو المنتشر على الإنترنت، وحقق مشاهدات تقارب مائة ألف مشاهدة، يظهر الطفلة الروسية وهي تطير كأنها ورقة شجر أو فراشة من خفتها.

وبسرعة كبيرة كانت الطفلة تنتقل من حركة عالية إلى واحدة أخف منها، في رياضة الكاراتيه.

وهذه الحركات لمن مارس رياضة الكاراتيه، ليست سهلة الإتقان كما يظهر للمشاهد، بل تتطلب لياقة بدنية عالية، خصوصا لما يتعلق الأمر بالبنات.

وما زاد من الإثارة في هذا الفيديو، مصاحبة أصوات عنيفة لا ترتبط عموما سوى بتدريبات رجال الصاعقة في القوات الخاصة بأي حيش.