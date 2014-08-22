ماذا ارتدت النجمات هذا الأسبوع؟

أزرق، أخضر، وردي، أصفر، أحمر.. النجمات يبحثن عن الألوان القوية في إطلالاتهن هذا الأسبوع.

فقد لفتتنا النجمة جوليا روبرتس باختيار "جامبسوت" باللون الأحمر يحمل توقيع Valentino خلال حضورها حفل Creative Arts Emmy Awards في مدينة لوس أنجلوس. وقد حضرت المناسبة نفسها النجمة كايت مارا بثوب باللون الأصفر من Dior.

في العرض الأول لفيلم A Dame to kill، تألقت النجمة إيفا غرين بثوب أخضر مطرز يحمل توقيع Elie Saab، أما جايمي كنغ فاختارت ثوباً أسود طويلاً من Versace فيما بدت جيسيكا ألبا بكامل أناقتها بثوب باللون الأزرق من Zac Posen.

تجولت العارضة هايدي كلوم في شوارع نيويورك بثوب مطبع صيفي طويل، أما النجمة ديان كروغر فقد اختارت تنورة متوسطة الطول باللون الأسود مع تي شيرت أبيض وحقيبة صغيرة من .Chanel

وخرجت النجمة ريهانا للعشاء بثوب طويل باللون الوردي يحمل توقيع Helmut Lang أما أليكسا تشانغ فقد بدت في غاية الأناقة بثوب مطبع من Burberry.

الإطلالات الملونة لم تكن المفضلة عند الجميع، فقد حرص البعض على اختيار ألوان حيادية أكثر تناسقاً مع ذوقهن ومزاجهن، فقد اختارت كايت بلانشيت لتنقلاتها في مدينة نيويورك بنطلوناً واسعاً وقميصاً بتدرجات العاجي مع حقيبة كبيرة وحذاء مسطح.

وقد رصدنا النجمة نانسي عجرم تتنزه في شوارع مدينة كان الفرنسية وهي ترتدي بنطلوناً من الجينز مع قميص ووشاح بتدرجات العاجي. أما النجمة هيفاء وهبي ففضلت الإطلالة "الكجوال" بحذاء رياضي وحقيبة زرقاء اللون من Hermes، فيما اختارت النجمة ميريام فارس أن تتسوق في بيروت مرتدية ثوباً طويلاً باللون الرمادي. فمن كانت النجمة الأكثر أناقة بإطلالتها هذا الأسبوع؟